Sporttörténelmi tornagyőzelem Washingtonban

Alexandra Eala sporttörténelmi győzelmet aratott: Fülöp-szigeteki teniszező korábban még soha nem nyert WTA-tornát egyesben. A viadal döntőjében az első helyen kiemelt amerikai Jessica Pegulát múlta felül, aki vasárnap még játszmaelőnyben volt, amikor eső miatt félbeszakították a döntőt.

A hétfői folytatásban azonban az esélyesebb Pegula a második szettben 4:3-as előnyét követően elveszítette a ritmust, és Eala sorozatban megnyert kilenc gémmel előbb egyenlített, majd a döntő játszmában simán nyert. A mérkőzés 1 óra 47 percig tartott. Eala washingtoni teljesítményével – a negyeddöntőben a második kiemelt ukrán Jelina Szvitolnát, az elődöntőben a harmadikként rangsorolt japán Oszaka Naomit győzte le úgy, hogy nem veszített játszmát – nyolc helyet javított világranglistás helyezésén, és most a 20. pozíciót foglalja el. Eala top tízes riválisokkal szemben legutóbbi öt mérkőzését megnyerte.

A férfiaknál Taylor Fritz a torna harmadik kiemeltjeként a fináléban két szettben múlta felül a spanyol Rafael Jódart. Az összecsapás 1 óra 50 percig tartott. Az amerikai játékos első tornagyőzelmét aratta idén.