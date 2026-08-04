Nemzeti Sportrádió

Farkas Balázst a legjobb 16 között emelték ki a budapesti fallabda Eb-n

2026.08.04. 10:56
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Farkas Balázs (Fotó: Richard Leonard Kirner/MFSZ)
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fallabda Farkas Balázs fallabda Eb
A legjobb magyart, Farkas Balázst a legjobb 16 között emelték ki a fallabda Európa-bajnokságon, amelynek augusztus 19. és 22. között Budapest ad otthont.

A magyar szövetség közösségi oldala alapján a férfiaknál a francia Victor Crouin lesz az első kiemelt, a nőknél pedig a belga Tinne Gilis. A hazai játékosok közül Farkas a 9/16, Chukwu Hannah, Csókási Gabriella, Kiss-Máté Csenge, Takács Benedek és Simon Dániel pedig a 17/32-es kiemelést kapta.

Magyarország 20 év után rendez ismét egyéni squash Európa-bajnokságot. A tornára 24 országból 117 játékos érkezik, a mérkőzéseket a City Squash Clubban és az Ormai László Csarnokban felépített üvegpályán rendezik. A házigazdákat 12-en képviselik, a már említetteken kívül Juhász Nóra, Kamocsai Bendegúz, Komlódi Regő, Páj Linda, Sáli Barnabás és Varga Villő indul még.

Az Eb első három napjára a belépés ingyenes, a döntők napján az üvegpályára 3000 forintba kerül majd a jegy.

 

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