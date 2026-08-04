Hajdú Kata: Fogtam a fejem, s azt mondtam, Úristen!
Nem sokat pihenhetett a Bajnokok Ligája-győztes Olympiakosz 20 éves magyar szerzeménye, Hajdú Kata a Sydney-ben július 26-án véget érő világkupadöntőt követően, hiszen jelenleg az U20-as válogatottal Portugáliában szerepel a korosztályos Európa-bajnokságon. Még a rajt előtt beszélgethettünk vele az elmúlt időszakban történtekről, elsőként a július végi világkupadöntőről, amelyen a hetedik helyen végzett csapatunk.
„A kinn töltött két hét alatt sorra betegedtünk meg, ez a spanyolok elleni negyeddöntőben ütött vissza. Nyolc hétre vesztettünk, pozitívum, hogy ennyire kevés gólt kaptunk, viszont a támadás nem ment jól. Hónapok óta tudtuk, hogy ellenük kezdünk, szerintem túlstresszeltük, ezért nem állt össze elöl a játékunk. Következtek a hollandok, a rendes játékidő döntetlennel zárult, a szétlövésben sajnos alulmaradtunk. Én úgy tartom, hogy az ötméterespárbaj sohasem fair, akkor is ezt mondom, amikor mi nyerünk. Sokkal jobban örülnék, ha döntetlennél hosszabbításban dőlne el, ki a jobb. A kínaiak ellen zártunk, boldog vagyok, hogy győztünk. Azt mondom, amit Cseh Sándor szövetségi kapitány is: kéthetes edzőtáborként kell tekintenünk erre az eseményre, beleértve a két felkészülési meccsünket is az ausztrálok és az amerikaiak ellen, mindkét esetben ötméteresekkel nyertünk. Ha nem világkupán játszunk az ezt követő három mérkőzésünkön, akkor mindent összevetve elégedett lennék, de így is azt mondom: értékes tapasztalatokkal gazdagodtunk” – értékelt Hajdú Kata a Nemzeti Sportnak.
Sydney-ben nyolc órával ébrednek hamarabb, mint nálunk, kíváncsiak voltunk arra is, az időeltolódást miként bírták a lányok.
„Előbb vagy utóbb meg kell szoknunk, és készülnünk kell erre is, mert az olimpiát Los Angelesben rendezik. Kérdőíveket töltöttünk ki arról, mikor hogy vagyunk, a szakmai stáb ezt elemzi, és ennek alapján hoz döntéseket arról, miként lehet megkönnyíteni az átállás folyamatát.”
Hajdú Kata felemás idényt zárt az UVSE-vel, a bajnokságban és a Magyar Kupában bronzérmet szerzett a csapat, a Bajnokok Ligájában a negyeddöntő jelentette a végállomást.
„Annyi biztos, hogy az idény eleje nagyon jól sikerült, és a BL-ben is előreléptünk, aminek természetesen örültünk. Azt, hogy tavasszal kevésbé mentek jól a dolgaink, annak tudom be, hogy már viszonylag korán tudni lehetett: relatíve sokan távoznak az UVSE-ből az idény végén, és ez szerintem hatással volt a teljesítményünkre. Egyébként, ami engem illet: én szívesebben fejeztem be magabiztosan megnyert bronzcsatával a bajnokságot, jobb így, mintha a döntőt buktuk volna el.”
Az UVSE-ből hét játékos távozott, Hajdú Kata elmondta, őt májusban, a világkupa-selejtezőt követően kereste meg az egy hónappal később BL-győztes görög Olympiakosz szerződésajánlattal.
„Egészen addig úgy volt, hogy maradok az UVSE-ben. Emlékszem, csütörtökön értünk haza, és szombat reggel arra ébredtem, hogy üzenetet kaptam az Olympiakosz képviselőjétől. Azt írta, szeretnék, hogy a következő idényben náluk játsszak. Fogtam a fejem, és azt mondtam, Úristen! A nővéremet egyből felhívtam, hogy segítsen, mit válaszoljak. A szüleimnek utána meséltem el, mi történt, és délután már online megbeszélésen egyeztettünk, elmagyaráztak mindent, milyen poszton számítanának rám, mit várnak tőlem. Kértem egy hét gondolkodási időt, semmit sem aludtam aznap éjjel, végig jártak a gondolataim. Nem tudtam várni egy hetet, másnap válaszoltam, hogy szeretnék élni a lehetőséggel, hétfőn pedig az UVSE-t is tájékoztattam a döntésemről. Nem örültek neki a klubnál, de azt éreztem, hogy büszkék rám.”
Hajdú Kata hét év, három bajnoki cím, két Magyar Kupa-győzelem és egy Eurokupa-siker után távozik az UVSE-ből. Rengeteg szép emlék köti a klubhoz, amelyben felnőtt, és elmondása szerint mindent neki köszönhet.
„Nem köszöntem el végleg, mert azt vallom, a családtól nem kell örökre búcsút venni. Ha úgy alakul, nagyon szívesen visszatérnék ide!”
Hajdú Kata járt már Görögországban, találkozott a leendő csapattársaival, megnézte, hol élhet augusztus 16-tól, ekkor költözik Athénba.
„Nagyon meglepődtem a mentalitásukon, minden rendkívül gördülékenyen zajlott, alkalmazkodók, és azt éreztem, tényleg akarják, hogy csatlakozzak hozzájuk, várnak, ami nagyon jó érzés.”
A játékos elsődleges célja, hogy mihamarabb beilleszkedjen az új közegbe.
„Emellett persze mentális, fizikai és technikai téren is fejlődni szeretnék. Továbbá a görög játékstílushoz is jó lenne, ha gyorsan alkalmazkodnék, nagyon várom már, hogy megtanuljam. A célom, hogy kulcsjátékossá váljak, folyamatosan fejlődjek. A csapattal címet szeretnénk védeni a bajnokságban és a BL-ben is, szóval rengeteg munka vár rám, ránk. Állok elébe!”