Hajdú Kata: Fogtam a fejem, s azt mondtam, Úristen!

Nem sokat pihenhetett a Bajnokok Ligája-győztes Olympiakosz 20 éves magyar szerzeménye, Hajdú Kata a Sydney-ben július 26-án véget érő világkupadöntőt követően, hiszen jelenleg az U20-as válogatottal Portugáliában szerepel a korosztályos Európa-bajnokságon. Még a rajt előtt beszélgethettünk vele az elmúlt időszakban történtekről, elsőként a július végi világkupadöntőről, amelyen a hetedik helyen végzett csapatunk.

„A kinn töltött két hét alatt sorra betegedtünk meg, ez a spanyolok elleni negyeddöntőben ütött vissza. Nyolc hétre vesztettünk, pozitívum, hogy ennyire kevés gólt kaptunk, viszont a támadás nem ment jól. Hónapok óta tudtuk, hogy ellenük kezdünk, szerintem túlstresszeltük, ezért nem állt össze elöl a játékunk. Következtek a hollandok, a rendes játék­idő döntetlennel zárult, a szétlövésben sajnos alulmaradtunk. Én úgy tartom, hogy az ötméterespárbaj sohasem fair, akkor is ezt mondom, amikor mi nyerünk. Sokkal jobban örülnék, ha döntetlennél hosszabbításban dőlne el, ki a jobb. A kínaiak ellen zártunk, boldog vagyok, hogy győztünk. Azt mondom, amit Cseh Sándor szövetségi kapitány is: kéthetes edzőtáborként kell tekintenünk erre az eseményre, beleértve a két felkészülési meccsünket is az ausztrálok és az amerikaiak ellen, mindkét esetben ötméteresekkel nyertünk. Ha nem világkupán játszunk az ezt követő három mérkőzésünkön, akkor mindent összevetve elégedett lennék, de így is azt mondom: értékes tapasztalatokkal gazdagodtunk” – értékelt Hajdú Kata a Nemzeti Sportnak.

Sydney-ben nyolc órával ébrednek hamarabb, mint nálunk, kíváncsiak voltunk arra is, az időeltolódást miként bírták a lányok.

„Előbb vagy utóbb meg kell szoknunk, és készülnünk kell erre is, mert az olimpiát Los Angelesben rendezik. Kérdőíveket töltöttünk ki arról, mikor hogy vagyunk, a szakmai stáb ezt elemzi, és ennek alapján hoz döntéseket arról, miként lehet megkönnyíteni az átállás folyamatát.”

Hajdú Kata felemás idényt zárt az UVSE-vel, a bajnokságban és a Magyar Kupában bronzérmet szerzett a csapat, a Bajnokok Ligájában a negyeddöntő jelentette a végállomást.

„Annyi biztos, hogy az idény eleje nagyon jól sikerült, és a BL-ben is előreléptünk, aminek természetesen örültünk. Azt, hogy tavasszal kevésbé mentek jól a dolgaink, annak tudom be, hogy már viszonylag korán tudni lehetett: relatíve sokan távoznak az UVSE-ből az idény végén, és ez szerintem hatással volt a teljesítményünkre. Egyébként, ami engem illet: én szívesebben fejeztem be magabiztosan megnyert bronzcsatával a bajnokságot, jobb így, mintha a döntőt buktuk volna el.”