Spanyol siker a női műúszók egyéni technikai versenyében a vizes Eb-n

A négyszeres világbajnok rendkívül szoros csatában diadalmaskodott a fehérorosz Vaszilina Handoska előtt.

A spanyol győztes ezzel már ötszörös Európa-bajnoknak mondhatja magát, egyéniben viszont először lett a kontinens legjobbja.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

Műúszás, női egyéni technikai

Európa-bajnok: Iris Tió (Spanyolország) 263.6250 pont

2. Vaszilina Handoska (Fehéroroszország) 263.3817

3. Klara Beyer (Németország) 258.0400

Később

16.00: csapat technikai, DÖNTŐ

