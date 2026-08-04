Nemzeti Sportrádió

Spanyol siker a női műúszók egyéni technikai versenyében a vizes Eb-n

2026.08.04. 11:24
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Iris Tió (Fotó: AFP)
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úszó eb műúszás Iris Tió Párizs
A spanyol Iris Tió nyerte kedden a női műúszók egyéni technikai versenyét a párizsi vizes Európa-bajnokságon.

A négyszeres világbajnok rendkívül szoros csatában diadalmaskodott a fehérorosz Vaszilina Handoska előtt.

A spanyol győztes ezzel már ötszörös Európa-bajnoknak mondhatja magát, egyéniben viszont először lett a kontinens legjobbja.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Műúszás, női egyéni technikai
Európa-bajnok: Iris Tió (Spanyolország) 263.6250 pont
2. Vaszilina Handoska (Fehéroroszország) 263.3817
3. Klara Beyer (Németország) 258.0400

Később
16.00: csapat technikai, DÖNTŐ
 

 

úszó eb műúszás Iris Tió Párizs
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