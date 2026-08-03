Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: magabiztos győzelemmel kezdték a vb-t az U16-os fiúk

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2026.08.03. 16:13
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Az U16-os fiú vízilabda-válogatott fölényesen legyőzte az ukránokat a zágrábi világbajnokság első mérkőzésén.

Magabiztos sikert aratott a zágrábi világbajnokság első mérkőzésén az U16-os fiú vízilabda-válogatott. Balázs Miklós együttese kezdésként

az ukránokat múlta felül 16–4-re.

A csapat a vb első körében még Törökországgal, Malajziával és Görögországgal játszik.

Forrás: MVLSZ

U16-OS VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
1. mérkőzés
Magyarország–Ukrajna 16–4 (3–1, 5–1, 3–2, 5–0)
Gól: Saska B. 4, Szaka O. 3, Nagy B., Stogicza L., Fráter O., Maschl B. 2-2, Fabinyi H.

Az U16-os fiú vb-csapat

Bekker Zalán
Budai-Csillag Dominik
Dávid Barna
Éder Barnabás
Fabinyi Huba
Fráter Olivér
Lászlófi András
Maschl Bertalan
Nagy Benedek
Nagy-Hornok Sámuel
Papp László
Paróczai Bendegúz
Saska Barnabás
Stogicza Levente
Szaka Olivér
 

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)

 

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