Vízilabda: magabiztos győzelemmel kezdték a vb-t az U16-os fiúk

Magabiztos sikert aratott a zágrábi világbajnokság első mérkőzésén az U16-os fiú vízilabda-válogatott. Balázs Miklós együttese kezdésként

az ukránokat múlta felül 16–4-re.

A csapat a vb első körében még Törökországgal, Malajziával és Görögországgal játszik.

Forrás: MVLSZ

U16-OS VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

1. mérkőzés

Magyarország–Ukrajna 16–4 (3–1, 5–1, 3–2, 5–0)

Gól: Saska B. 4, Szaka O. 3, Nagy B., Stogicza L., Fráter O., Maschl B. 2-2, Fabinyi H.



Az U16-os fiú vb-csapat



Bekker Zalán

Budai-Csillag Dominik

Dávid Barna

Éder Barnabás

Fabinyi Huba

Fráter Olivér

Lászlófi András

Maschl Bertalan

Nagy Benedek

Nagy-Hornok Sámuel

Papp László

Paróczai Bendegúz

Saska Barnabás

Stogicza Levente

Szaka Olivér



(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)