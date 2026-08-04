Lukas Podolski a háttérből erősíti a Górnikot – az FTC korábbi edzőjét kérdeztük a lengyelekről

Jól cseng a Górnik Zabrze neve az európai futballban. A lengyel együttes tizennégyszeres lengyel bajnok, számtalan emlékezetes mérkőzéssel, ám a klub nem csupán a történelméből él. Az előző idényben második lett az Ekstraklasában, májusban pedig 54 év után ismét elhódította a Lengyel Kupát: a varsói döntőben Roberto Massimo és Makszim Hlan góljával 2–0-ra legyőzte a Raków Czestochowát. A Michal Gasparík edzette csapat a Bajnokok Ligája-selejtezőben kezdte a nyarat, s a jóval esélyesebb Fenerbahce ellen szoros csatában, 2–1-es összesítéssel maradt alul.

A törökök elleni két mérkőzés is jelzi, mire számíthat a Ferencváros.

A Górnik nem akarja mindenáron birtokolni a labdát, türelmesen visszahúzódik, leszűkíti a területeket, majd labdaszerzés után kevés érintésből igyekszik eljutni az ellenfél kapujáig. Négyvédős rendszerében a rutinos Rafal Janicki irányít hátul, mellette a spanyol Josema kemény a párharcokban, a bal oldalon pedig a csapatkapitány, Erik Janza nemcsak a védekezésből, a szabad- és szögletrúgások elvégzéséből is kiveszi a részét.

„Nem mostanában volt, hogy Varsóban a Legia vezetőedzője voltam, ennek immár több mint tíz éve, de azóta is figyelemmel követem a lengyel ligát – mondta lapunknak Sztanyiszlav Csercseszov, aki 2015 és 2016 között bajnokságot és kupát nyert a Legiával, s kétszeres bajnok, egyszeres kupagyőztes volt 2021 és 2023 között a Ferencvárossal. – Ha nem is vagyok teljesen naprakész a Górnik keretéből, annyit biztosan mondhatok, hogy a Ferencvárosnak roppant nehéz dolga lesz. Tekintélyes múltú egyesületről beszélünk. Amikor Lengyelországban dolgoztam, a csapat mélyrepülésben volt, nem volt biztosítva a kellő anyagi háttere, ki is esett az élvonalból. Azóta sokat változott a helyzet, az utóbbi években stabil lett a klub költségvetése, és több jó futballistát is szerződtetett.”

A középpályán a cseh Lukás Sadílek rengeteget fut és keményen ütközik, mellette Maximilian Dietz ad egyensúlyt a csapatnak, míg Kacper Urbanski technikai tudásával és váratlan megoldásaival teremthet helyzetet. Elöl elsősorban Taofeek Ismaheel sebességére kell ügyelni: a nigériai szélső üres területen különösen veszélyes, míg Erik Prekop erős testfelépítésével képes megtartani a felívelt labdákat. A Ferencvárosnak ezért a labdavesztések utáni másodpercek lehetnek különösen kockázatosak; ha a szélső védők egyszerre lépnek fel, a lengyelek gyorsan megindulhatnak a mögöttük megnyíló területekbe.

A Górnik megerősödéséhez Lukas Podolski a háttérből járult hozzá. A 2014-ben világbajnok német támadó az előző idény végén befejezte pályafutását, majd többségi tulajdonosként vállalt szerepet gyermekkora kedvenc klubjánál. Érkezése óta Zabrzében ismét nagy célokról beszélnek, a csaknem harmincezres, korszerű stadion és a fanatikus szurkolótábor pedig valódi hazai pályát teremt.

„A lengyel liga kemény bajnokság, biztos vagyok benne, hogy a Fradira nehéz mérkőzés vár, sokkal nehezebb, mint a Vojvodina vagy a Twente ellen – folytatta Sztanyiszlav Csercseszov. – A Górnik védekezése masszív, és labdavesztés után a visszatámadásokban is erős. A stadionja európai színvonalú, a szurkolótábora fanatikus – persze azért nem olyan jó, mint a ferencvárosi... Hátrány a Fradinak, hogy az első mérkőzést Budapesten rendezik, mert, mondjuk, kétgólos előny birtokában sem utazhat nyugodtan Lengyelországba.”

Ha a magyar ezüstérmes továbbjut, a rájátszásban folytatja, és ott a török Trabzonspor várna rá.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Szerda, 20.15: FERENCVÁROS–Górnik Zabrze (lengyel) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!