Jól bevált rendszer segíti Sótonyi László utódját a NEKA csapatánál

Jelentős változás állt be a NEKA felnőtt NB I-es férfi kézilabdacsapatának életében azzal, hogy a gárdát 2018 óta irányító Sótonyi László lett a felnőttválogatott főállású szövetségi kapitánya, és a balatonboglári klubnak új szakvezetőt kellett találnia a helyére. Sokat mondjuk nem kellett gondolkodnia a vezetőségnek a megoldáson, ugyanis Lehőcz Zoltánt nevezték ki, aki két éve másodedzőként dolgozott Sótonyi mellett, így jól ismeri a csapatot és a játékrendszert. A szakember egyébként 2010 óta dolgozik edzőként, és 2018-ben került Tatabányáról a NEKA-hoz, ahol nyolc év alatt végigjárta a ranglétrát.

„Hatalmas megtiszteltetés, egyben nagy lehetőség számomra ez a kinevezés, az elődöm hatalmas örökséget hagyott hátra, amit a bajnoki hatodik hely és a Magyar Kupa-bronz jelképez talán a legjobban. Nem könnyű az a hátizsák, amit átadott – mondta a Nemzeti Sportnak Lehőcz Zoltán. – A mérleg másik oldalán viszont ott van az elmúlt nyolc év, és az a rendszer, amit létrehoztunk, amelynek az alapjait természetesen ő rakta le, de együtt dolgoztunk benne, amelyben egymásra épül minden, a fizikai, a taktikai és a mentális képzés. Ez egy jól működő rendszer, amire lehet építkezni, és talán ennek is köszönhető, hogy Sótonyi László is támogatta a kinevezésemet.”

Érkezett: Tárnoki Márkó (balszélső, Győr), Vári Márk (jobbátlövő, Balatonfüred), Apró Botond (irányító, Veszprém), Borsos Máté (kapus, PLER), Szabó Levente (beálló, Veszprém), Lukács Kornél (irányító, Szeged), Kucsera Máté (jobbszélső, Szeged) Távozott: Gulyás Szabolcs (kapus, PLER), Kathi Sándor (jobbátlövő, Csurgó), Kovács Tamás (balátlövő, Győr), Mikler Krisztián (kapus, FTC), Podoba János (kapus, Balatonfüred), Szepesi Zsombor (balszélső, DEAC), Szladovics Botond (jobbszélső, Dabas), Tóth Levente (irányító, Tatabánya) LIQUI MOLY NEKA 2026–2027

A NEKA – mint ahogy a nevében is ott az akadémia szó – fő profilja ugyanakkor továbbra is az utánpótlásképzés, ennek megfelelően a 38 éves szakember az egyik legnagyobb kihívásnak a keret folyamatos átalakulását látja. Ami persze Balatonbogláron természetes folyamat, hiszen a felnőttcsapat célja éppen az, hogy a legjobb játékosai szintet lépjenek. Ez a játékosmozgás idén sem volt másképp, nyolcan távoztak, kilencen jöttek.

„Általában a leginkább meghatározó játékosok távoznak nyáron, és az utánuk érkezőket kell újra beépítenünk a rendszerbe, ami hatalmas ugrás nekik. Ezért a legnagyobb feladatnak most is a csapat kialakítását, a szakadék áthidalását tartom” – tette hozzá az edző, aki – mivel Sótonyi László kapitányi kinevezése elhúzódott – részben örökölte a keretet, de elődjével közösen alakították ki. Annak pedig kifejezetten örül, hogy az akadémiák már országszerte szívesen választják a NEKA-t, és adják kölcsön azokat a tehetséges fiataljaikat, akik a nagycsapatban még nem tudnak stabil helyet kiharcolni, itt viszont megkapják azt a szakmai hátteret és játékidőt, ami a fejlődésükhöz elengedhetetlen.

„Igyekszünk olyan fiatalokat választani, akik szakmailag és emberileg is beleillenek a mi rendszerünkbe. A keret minden évben változik, mindig megvannak az erősségek és a gyenge pontok is, amelyek menet közben is alakulhatnak, ezekhez pedig nekem is alkalmazkodnom kell – hangsúlyozta Lehőcz Zoltán. – Számunkra minden évben a legfontosabb a bennmaradás, ugyanis az élvonalbeli tagság ad lehetőséget a legtehetségesebb játékosaink számára, hogy a felnőttek között is az élvonalban tegyék próbára magukat. Ezt a lehetőséget pedig meg kell őriznünk! Egyrészről tehát fontos, hogy a vonalat az idény végén alattunk húzzák meg, és ha lehet, ez minél hamarabb dőljön el. A másik, hogy egyénileg is fejleszteni tudjuk a játékosainkat. Ez a kettős célrendszer adva van.”

Sótonyi László a férfi szakágvezetői posztját megtartja a NEKA-nál, ami egyben azt is jelenti, hogy a két szakembernek stratégiai kérdésekben továbbra is egyeztetnie kell, és mivel jó a szakmai és emberi kapcsolat közöttük, Lehőcz Zoltán továbbra is szívesen fogad minden tanácsot tapasztaltabb kollégájától, akire egyfajta mentorként is tekint, ugyanakkor a felnőttcsapat alapvetően most már az ő felelőssége.

A NEKA pénteken 18 órától hazai pályán edzőmeccset játszik a Fradival, augusztus 14-től 16-ig pedig Csehországban vesz részt egy nemzetközi tornán, ahol az ellenfelei a hazai Talent Plzen és TJ Sokol Nové Veselí mellett a szlovák HC Sporta Hlohovec lesznek. A gárda augusztus 21-én a Budai Farkasokkal, 29-én pedig az osztrák HC Fivers WAT Margaretennel mérkőzik meg a felkészülési időszakban.

A NEKA EREDMÉNYEI AZ ÉLVONALBAN

2021–2022: bajnoki 12., MK-ban 3. forduló

2022–2023: bajnoki 8., MK-ban negyeddöntő

2023–2024: bajnoki 13., MK-ban 3. hely

2024–2025: bajnoki 11., MK-ban negyeddöntő

2025–2026: bajnoki 6., MK-ban 4. hely