A Köbenhavn ötéves szerződést kötött Markgráffal – hivatalos

„Értékesítettük Markgráf Ákos játékjogát, miután az F.C.Köbenhavn kifizette a játékos szerződésében szereplő kivásárlási árat” – írja hivalos csatornáin az Újpest FC.

A Köbenhavn oldala pedig arról számolt be, hogy a magyar válogatottban tavasszal bemutatkozott, 21 éves játékos ötéves szerződést kötött új klubjával, mely helyi sajtóhírek szerint 1.5 millió eurót fizet érte.

A bal lábas védőt egy sok oldalú játékosként jellemzi az fck.dk. A klub hivatalos oldalának nyilatkozott is az új szerzeményről Bo Svensson vezetőedző.

„Ákos személyében egy hihetetlenül dinamikus, gyors párharcra kész védőt kaptunk. Elsősorban bal lábas középhátvédként látjuk őt, de hatalmas plusz, hogy balhátvéd poszton is játszhat. Ez több lehetőséget ad nekünk, és nagyon várom, hogy együtt dolgozhassunk” – foaglmazott a szakember.

Markgráf Ákos az első nyilatkozatában pedig arról beszélt, nagyon büszke, hogy egy ilyen nagy múltú klub szerződtette.

„Ez egy nagy klub, hatalmas ambíciókkal és fantasztikus környezettel a Parkenben. Sokat hallottam és olvastam a klubról, és hihetetlenül várom, hogy megtapasztalhassam az új hazai pályámat – idézi az fck.dk a védőt. – Nem volt kétségem afelől, hogy megragadom a lehetőséget, amikor az FC Koppenhága érdeklődést mutatott. Azért jöttem, hogy kiharcoljam a helyem, és tanuljak a keret többi játékosától. Nagy ambícióim vannak, mindent beleadok, hogy az FC Koppenhága sikeres legyen, hogy együtt nagyszerű eredményeket érhessünk el.”

Markgráf ezen a nyáron már másodszor vált klubot, hiszen az Újpest júliusban szerződtette a Puskás Akadémiától, a fővárosiaknál egy tétmeccsen szerepelt, a Nyíregyháza elleni bajnokin az 1. fordulóban.

Markgráf a második magyar lesz az FC Köbenhavn keretében Németh Hunor mellett, a hatos mezszámban szerepel majd.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Etienne Amenyido (togói-német, Preussen Münster – Németország), Prince Manu Balladom (ghánai, Benab FC – Ghána), Dombó Dávid (Kolorcity Kazincbarcika SC, kölcsön után végleg), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Gáspár Dávid (Kispest-Honvéd FC), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Tizian Scharmer (osztrák, Sturm Graz II – Ausztria, szabadon igazolhatóként), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Nyíregyháza Spartacus), Ujváry Ferenc (Kispest-Honvéd FC)

Kölcsönbe érkező: Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika SC), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Svékus Olivér (Tiszafüredi VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám

Kiszemeltek: –

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Fran Brodic (horvát, szabadon igazolható), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Davit Koburi (grúz, NK Olimpija Ljubljana – Szlovénia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Riccardo Piscitelli (olasz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható), Varga Balázs (Szentlőrinc, legutóbb kölcsönben Budafoki MTE)

Kölcsönbe távozott: Geiger Bálint (Videoton-kölcsön után NK Karlovac – Horvátország), Juhász Bence (kazincbarcikai kölcsön után AD Mérida – Spanyolország), Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza Spartacus)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Babós Levente, Baranyai Nimród, Dékei Márk, Tamás Krisztián, Tiago Goncalves (portugál)