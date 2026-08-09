A hónap utánpótlásedzője: július jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a kuratórium képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj ötödik évadának (amely 2025 szeptemberétől 2026 augusztusáig tart) tizenegyedik kiírásában öttusa-, úszó és kézilabdaedző került a jelöltek közé.

Íme, július hónap kiválasztottjai!

FÁZOLD HENRIK, a miskolci Swimming Pentathlon Club 67 éves vezetőedzője úszóként kezdte sportpályafutását, majd öttusára váltott, és előbb a miskolci Vimelux, majd Mizsér Jenő invitálására az Újpesti Dózsa versenyzője lett. A komolyabb sportkarrier helyett azonban végül a tanulást választotta, az Egri Tanárképző Főiskola földrajz-testnevelés szakára jelentkezett, majd annak elvégzése után hosszú éveken keresztül úszóedzőként tevékenykedett. Kiemelkedő úszótanítványa volt a három olimpián is részt vett Kerékjártó Tamás. A tréner a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Biros Péternek is nevelőedzője volt úszásban, és ugyancsak nála tanult annak idején a triatlonból ismert Kropkó Péter, valamint Kuttor Csaba is. Feleségével, Fázoldné Ecsédi Zsuzsannával 2010 márciusában alapították meg Miskolcon a Swimming Pentathlon Club öttusa-egyesületet. A műhely első kiemelkedő neveltje a 2015 és 2023 között a klubban felkészülő, világ- és Európa-bajnok, olimpiai negyedik Guzi Blanka volt. A máig civil egyesületként működő borsodi bázis a korosztályos porondon egyre eredményesebbé vált, az elmúlt három esztendőben pedig különösen figyelemre méltó sikereket ért el. 2024-ben Kántor Benedek egyéniben és csapatban is U15-ös Európa-bajnok lett, Haraszin Linda pedig az U19-esek között csapatban nyert Eb-t, a vb-n második lett (egyéniben a negyedik helyen zárt), 2025-ben Birta Botond az U15-ös Eb-n három aranyat érdemelt ki (egyéni, csapat, vegyes váltó), míg Plébán Virág az U17-es Eb-n váltóban győzött, a vb-n csapatban harmadikként végzett.

Júliusban a litvániai Kaunasban rendezett

U17-es világbajnokságon Kántor Benedek nagyszerű versenyzéssel aranyérmet szerzett,

emellett csapatban ezüstérmet nyert klubtársával, Birta Botonddal együtt. Ugyanitt Plébán Virág csapatban világbajnok lett, míg egyéniben az előkelő negyedik helyen végzett. A hónap első felében a spanyolországi Pontevedrában rendezett U17-es Európa-bajnokságon Plébán Virág egyéni bronznak örülhetett, továbbá csapatban második, vegyes váltóban szintén harmadik lett; Kántor Benedek ott az ezüstérmes csapat tagja volt.

Fázold Henrik és Plébán Virág az U17-es Eb-n Forrás: SPC

Fázold Henrik:

„Az utánpótlásedzőknek azért mérhetetlenül nehéz a feladatuk, mert

nem a jelennek dolgoznak, hanem akár egy évtizedre vagy még távolabbra is előre kell tervezniük, gondolkodniuk.

Lényeges szem előtt tartani, hogy azok a trendek, amelyek ma működnek, már biztosan nem állják meg a helyüket tíz vagy tizenöt év múlva, amikor a tanítvány a felnőttmezőnyben szeretne érvényesülni. Tehát a legfontosabb, hogy olyan alapokat adjunk a fiataloknak, amelyek által folyamatosan fejleszthetők lesznek, és a felnőttkorosztályba érve képesek lesznek kihozni magukból a legtöbbet, kimagasló eredményeket tudnak elérni a világversenyeken.”

Edzőjéről így vélekedik az U17-es világbajnok öttusázó, Kántor Benedek:

„Fázold Henrikkel nagyon szeretek együtt dolgozni, mert mindig azt tekinti elsődlegesnek, hogy mi lenne a legjobb a tanítványai számára. Kicsit szigorú, a fegyelmet és az odafigyelést megkövetelő edző, de ez is csak azért van így, hogy a versenyzői képesek legyenek kihozni magukból a legtöbbet. Rendkívül jól tudja motiválni a tanítványait és mindenben segítőkész. A világbajnokságon nem tudott ott lenni, de közben többször is beszéltünk telefonon. A támogatása és a tanácsai is kellettek ahhoz, hogy aranyérmes legyek.”

GÜTTLER KÁROLY, a Kőbánya SC 58 esztendős úszóedzője viszonylag későn, 35 évesen fejezte be versenyzői pályafutását. A kétszeres olimpiai és világbajnoki ezüstérmes mellúszót aktív éveit követően az Magyar Úszó Szövetség utánpótlás-kapitánynak kérte fel, és egy évtizeden keresztül irányította a korosztályos válogatottakat. Megbízatása 2013-ben ért véget, azóta abban a Kőbánya SC-ben dolgozik edzőként, amelyben korábban tizenhét éven át úszott. Turi György mellett a „nagy”, vagyis a versenyzői csoport edzéseit vezényelte, amelyben olyan kiváló úszók fordultak meg, mint Cseh László, Sárkány Zalán, Telegdy Ádám, Késely Ajna vagy Szilágyi Liliána. Jelenleg mások mellett a hazai úszósport egyik kiemelt ígéretének, Sárkány Zéténynek a felkészülését vezeti kollégájával, Pulai Bencével.

Júliusban a 15 éves tanítvány,

Sárkány Zétény három Európa-bajnoki aranyéremmel – történelmi sikert elérve – zárta a sukorói junior nyílt vízi Európa-bajnokságot.

Az U14–15-ös korosztályban az 5 km-es egyéni versenyben „utcahosszal” győzött, majd a 3 km-es egyenes kieséses (knockout) viadalt nyerte meg, végül pedig az U14–16-os vegyesváltóval diadalmaskodott. A staféta tagja volt egy másik tanítványa, Marosszéki Armand is, aki még két ezüstöt tett hozzá a váltóaranyhoz: a knockout versenyben és a 7,5 km-es egyéni küzdelemben szerzett második helyet. A sukorói Eb-n a Güttler-csapat egy harmadik tagja is dobogóra állhatott: Miszlai Mira az U17–19-es vegyes váltóval nyert bronzérmet.

Güttler Károly és Kőbánya SC úszóreménységei Forrás: M4 Sport/Jövünk! magazin

Güttler Károly:

„Meg kell találni az egyensúlyt a haverkodás és a fegyelmezés között, mert ez ma már csak így működik a gyerekekkel.

A feladatot úgy tudnám ábrázolni, mint egy sínpárt: az sem jó, ha túl közel mész, ahogyan az sem, ha túl távol maradsz.

Fontos, hogy a fiatalok azt érezzék, mi is mindent megteszünk a sikerükért, és hiszünk bennük.

A hónap „úszóhőse”, Sárkány Zétényt ezt mondta mesteréről:

„Nem mindenki mondhatja el magáról, hogy kétszeres olimpiai és világbajnoki ezüstérmes az edzője. Karcsi bá’ nagy példakép, aki mindig tud bennünket motiválni.”

SÓTONYI LÁSZLÓ, júliusban az U20-as férfi kézilabda-válogatott szövetségi edzője (ma már a felnőtt férfiválogatott szövetségi kapitánya) játékosként 2001-ben sérülés miatt vonult vissza, 2002-ben pedig megkezdte az edzősködést. Először férfi NB I/B-s csapatokat irányított, bajnoki címet is szerezve, 2005 óta pedig élvonalbeli együttesekkel dolgozik. A női szakágban is tevékenykedett egy ideig, 2009-ben pedig visszakanyarodott a férfiakhoz: Balatonfüreden öt éven át volt vezetőedző, ez idő alatt kétszer a bajnokságban, egyszer a kupában lett harmadik felnőttcsapatával. Ezt csurgói állomás követte, 2017 óta pedig a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián dolgozik. A NEKA ifjúsági fiúcsapatával bajnoki címet ünnepelhetett, a felnőttegyüttest éveken át vezette, az egyesület történetének legjobb eredményeit elérve: 2024-ben a Magyar-kupában bronzérmet szerzett, az NB I-ben pedig a legutóbbi évadban elért hatodik hely az eddigi klubcsúcs. A felnőtt férfiválogatottnak 2014 és 2016 között volt a másodedzője, 2017-től 2019-ig a B válogatottat irányította. Egy esztendővel később lett a junior férfiválogatott szövetségi edzője. A korosztályban a legjobb eredménye korábban a 2023-as U21-es világbajnoki ezüstérem volt. Abban a második helyezett válogatottban számos olyan játékost irányított (például Imre Bencét vagy Fazekas Gergőt), aki azóta az A-válogatott alapembere lett.

Júliusban a Romániában megrendezett U20-as férfi kézilabda Európa-bajnokságon az 56 esztendős Sótonyi által irányított magyar válogatott a legjobb nyolcba kerülést tűzte ki célul. Csapatunk a csoportkörben sorrendben a cseh, a szlovén és a lengyel együttest győzte le, a középdöntőszakasz azonban a svédek elleni 24–40-es pofonnal indult, amiből aztán felállt a válogatott a házigazda románok elleni sikerrel. A negyeddöntőben a németeket, az elődöntőben pedig a szlovénokat múlták felül a magyarok, akik a fináléban a svédeknek vágtak vissza, a 28–28-as döntetlen után a hosszabbítást uralva, 34–32-es győzelemmel szerezték meg az Eb-címet. A kontinenstorna három évtizede íródó történetében először tudott magyar válogatott a döntőbe kerülni (korábban egy bronz volt a legjobb eredmény),

és ha már bejutott, szenzációs játékkal meg is nyerte azt.

Sótonyi László a magasban az U20-as Európa-bajnoki cím után Forrás: Mihaela Bobar/FRH

Sótonyi László:

„A hivatásunk lényege, hogy olyan hátteret kapjanak a fiatalok, amely később, a felnőttkarrierjük során sikeres, győztes sportolókká emelheti őket.

Össze kell hangolni az elemeket, hogy meglegyen a kondicionális és a taktikai alapjuk, a technikai képzettségük, valamint a mentális állapotuk.

Minden faktort fejleszteni szükséges. Különösen fontos, hogy a fiatalok értsék a játékot, annak a filozófiáját, hogy mit és miért csinálnak – vagyis használják a fejüket. Emellett ugyanilyen fontos, hogy emberként miképpen viselkednek, a pályán és azon kívül. Igyekszünk ezeket a fiatalembereket átsegíteni a nehézségeken, a kritikus pontokon. Nem az a lényeg, hogy utánpótláskorban hány címet nyer valaki, mindig hosszútávon kell gondolkodni.”

Az U20-as Európa-bajnokságon a magyar csapat egyik alapembereként szereplő, a torna legjobb védőjének megválasztott beálló, Mészáros Máté (aki a NEKA-n is dolgozott Sótonyival) így nyilatkozott a szakemberről:

„Sótonyi mester minden meccshelyzetre fel van készülve, amit eltervez, azt végre is hajtja. Nem létezik számára meglepetés, minden szituációra tud megoldást taktikailag, miközben egyénileg is bárkinek képes segíteni, ha az adott játékos épp rosszabb periódusban van. Profizmus jellemzi. Megtiszteltetés vele dolgozni, a közösen eltöltött idő alatt éreztem, hogy sokat fejlődtem, legyen szó akár a játék megértéséről vagy a mentális oldalról. Gratulálok Laci bának a jelöléshez és további hasonlóan sikeres éveket kívánok neki!”

(Kiemelt képünkön balról: Fázold Henrik, Güttler Károly és Sótonyi László)