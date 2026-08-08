A 14. helyen zárt az első magyar óriás-toronyugró a vizes Eb-n

A békéscsabai születésű versenyző, aki mindössze négy évvel ezelőtt kezdett foglalkozni az óriás-toronyugrással, az első napot követően is a 14., utolsó helyen állt a mezőnyben, amelyben nála jóval komolyabb műugró múlttal rendelkező sportolók között mutatta meg magát.

A civilben mérnökként dolgozó, jelenleg szabadságon lévő Dobra a szombati folytatásban, ahogyan azt ígérte, egy hátra dupla szaltóval kezdett, majd második kísérletébe már egy csavart is beletett. Utóbbi ugrásnál az érkezést csúnyán elrontotta, a Szajna partján szurkoló közönség egy pillanatra felhördült, amikor a magyar versenyző rossz szögben a vízbe csapódott, de szerencsére egy pillanattal később már feljött a vízből és mutatta, semmi baja.

„Az első ugrásommal elégedett voltam, a másodiknál viszont valószínűleg talán túlságosan is meg akartam mutatni, a kelleténél nagyobb lendülettel rugaszkodtam el. A végén aztán próbáltam menteni a menthetőt, a hajlítóm azért megérezte a dolgot” – mondta az MTI-nek Dobra, akinek aztán még doppingvizsgálatra is kellett mennie.

„Összességében nagyon jól éreztem magam, remek volt a szervezés, rendkívül kedves emberekkel versenyezhettem, igazi családias hangulatban” – jegyezte meg a magyar versenyző, aki a jövő évi, budapesti világbajnoksággal kapcsolatban – amelyen 27 méterről kellene ugrani – elmondta, szívesen indulna hazai környezetben, ám ehhez sok mindennek össze kellene jönni.

„Át kell gondolnom, hogy ahelyett, hogy lakásra gyűjtenék, ebbe az irányba menjen a pénzem, hiszen sokat kellene utaznom, versenyeznem. Huszonnégy méterről már ugrottam, a lábam kibírná, de sokat kellene dolgozni” – fogalmazott.

A számot a román Catalin Preda nyerte az olasz Andrea Barnaba és a francia Gary Hunt előtt.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

Óriás-toronyugrás

Férfiak

Európa-bajnok: Catalin Preda (Románia) 411.60 pont

2. Andrea Barnaba (Olaszország) 386.00

3. Gary Hunt (Franciaország) 382.50

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14. DOBRA VIKTOR (Magyarország) 124.10

Nők

Európa-bajnok: Nelli Csukanivszka (Ukrajna) 324.70 pont

2. Elisa Cosetti (Olaszország) 297.20

3. Maike Elena Halbisch (Németország) 292.15