Nemzeti Sportrádió

Marchand kihagyja a két vegyesúszó számot a vizes Eb-n

2026.08.08. 16:26
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Léon Marchand (Fotó: Getty Images)
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úszás úszó Eb Léon Marchand
Kihagyja a két vegyesúszó számot, a 200 és 400 métert a párizsi Európa-bajnokságon Léon Marchand, a házigazda franciák sztárja.

A két évvel ezelőtti párizsi olimpián négy aranyérmet szerző klasszis izomproblémával bajlódik. A francia csapat orvosi stábjának szombati tájékoztatása szerint a felépülése kedvezően halad, ám ha ezt a két számot vállalná, akkor kockáztatná a sérülés kiújulásának lehetőségét.

A bejelentés szerint a 24 éves Marchand – aki mindkét számban világcsúcstartó és a rövidebb távon texasi csapattársával, Kós Huberttel is összecsaphatott volna – további programja egyelőre változatlan, a nevezési listán még 200 méter pillangón és 400 méter gyorson lehet őt megtalálni.

A párizsi kontinensviadal medencés úszóversenyei hétfőn kezdődnek, az eseményeket az M4 Sporton és a Nemzeti Sportrádióban is élőben lehet követni.

 

úszás úszó Eb Léon Marchand
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