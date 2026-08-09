Nemzeti Sportrádió

Temesvári Attilát még a boltban is megállítják

B. Z.B. Z.
2026.08.09. 10:17
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Szeretik Nyíregyházán azt, ahogyan Temesvári Attila bánik a labdával, és azt, hogy jól is futballozik (Fotó: Czinege Melinda)
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NB I Nyíregyháza DVSC Debreceni VSC Temesvári Attila Debrecen Nyíregyháza Spartacus
Fővárosi születésűként is átérzi a Loki–Szpari rangadó jelentőségét a Nyíregyháza 26 éves védője, aki fejelt már gólt, és volt a meccs embere is a Nagyerdei Stadionban.

Keleti rangadó vár a Nyíregyháza-Spartacusra az NB I 3. fordulójában, a Debreceni VSC vendége lesz a Nagyerdei Stadionban. A vendégek védőjét, a Budapesten született, a Honvédban nevelkedő Temesvári Attilát kérdeztük mindenek­előtt arról, neki mit jelent ez a párosítás.

 „Már két és fél éve itt vagyok Nyíregyházán, abszolút át tudom érezni, milyen fontos ez a rangadó  – válaszolta lapunknak Temesvári Attila. – Több ilyen mérkőzésen is játszhattam, megvan a tapasztalatom arról, mit jelent ez a mérkőzés a klubnak és a városnak. Most is az egész héten nagy a felhajtás a városban, a boltban is többször megállítottak, biztattak az emberek, mondták, hogy ezek az idény legfontosabb meccsei, a Debrecen elleniek, azután, hogy a Diósgyőr kiesett az első osztályból. Nagyon várjuk a találkozót, rendkívül motiváltak vagyunk, és mivel a múlt heti mérkőzés az ETO ellen nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, jól kell reagálnunk a szituációra. Karakteresnek kell lennünk, Debrecenben úgy kell játszanunk, hogy ne csak eredményesek legyünk, hanem a szurkolóink is elégedettek legyenek azzal, amit látnak.” 

A DVSC nincs jó passzban, mindkét eddigi bajnokiját elveszítette, csütörtökön a Konferencialiga selejtezőjében 3–0-s vereséget szenvedett hazai pályán a dán FC Köbenhavntól. 

„Ez inkább figyelmeztet minket, ne áltassuk magunkat azzal, hogy nincs jó formában a Debrecen – reagált a felvetésünkre Temesvári Attila. – A debrecenieknek két fronton kell teljesíteniük, csütörtökön is nehéz mérkőzésük volt, ez megosztja a figyelmüket, de biztos vagyok benne, hogy mindent bevetnek ellenünk, a legjobb formájukat akarják mutatni. Egyébként pedig ezeken a meccseken nem is számít az aktuális forma vagy a helyezés. Elemeztük őket, de a saját játékunkat szeretnénk játszani.”

Temesvári Attila a legutóbbi, Debrecenben játszott meccsen gólt fejelt szöglet után. Érdeklődtünk: pontrúgásoknál ismét számítani lehet-e feltűnésére az ellenfél kapuja előtt?

 „Tény, hogy a pontrúgások számítanak csapatunk egyik nagy erősségének – felelte.  – Az a gól természetesen nagyon szép emlék nekem, miként a tavaly augusztusi mérkőzés is, amikor hosszú idő után tudott nyerni Debrecenben a Nyíregyháza, annak is részese voltam, a mérkőzés játékosa lettem, szóval szépek az emlékeim a Nagyerdei Stadionból, remélem, vasárnap újabbal gazdagodom.”     
Arra is kíváncsiak voltunk, két meccs (Újpest 2–1, ETO 0–4) után hogyan látja a csapata esélyeit a Szpari védője.

„Mentálisan nagyon erősnek érzem magunkat. Az első meccs az Újpest ellen nagyon jól sikerült, játékban is, kijött az a munka, amelyet az alapozásnál elvégeztünk. Megnőtt az önbizalmunk, úgy mentünk Győrbe, hogy lehet keresnivalónk. Az első félidő rendben is volt, de aztán gólt kaptunk, sajnos pontrúgásból, a második félidő már nem úgy alakult, ahogy elterveztük. De úgy érzem, stabil csapat leszünk, nagyon összetartó közösségünk van, szeretjük egymást, küzdünk egymásért, csúszunk-mászunk, próbálunk a tavaszi teljesítményünkre építeni, amikor csak háromszor kaptunk ki, és tavaszi harmadikok lettünk. Az az alapcsapat együtt maradt, úgyhogy bizakodunk. Meg kell mutatnunk a Debrecen ellen, hogy az az igazi arcunk, amelyet az Újpest ellen mutattunk.”          

NB I, 3. FORDULÓ
17.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)  – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

NB I Nyíregyháza DVSC Debreceni VSC Temesvári Attila Debrecen Nyíregyháza Spartacus
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