Temesvári Attilát még a boltban is megállítják

Keleti rangadó vár a Nyíregyháza-Spartacusra az NB I 3. fordulójában, a Debreceni VSC vendége lesz a Nagyerdei Stadionban. A vendégek védőjét, a Budapesten született, a Honvédban nevelkedő Temesvári Attilát kérdeztük mindenek­előtt arról, neki mit jelent ez a párosítás.

„Már két és fél éve itt vagyok Nyíregyházán, abszolút át tudom érezni, milyen fontos ez a rangadó – válaszolta lapunknak Temesvári Attila. – Több ilyen mérkőzésen is játszhattam, megvan a tapasztalatom arról, mit jelent ez a mérkőzés a klubnak és a városnak. Most is az egész héten nagy a felhajtás a városban, a boltban is többször megállítottak, biztattak az emberek, mondták, hogy ezek az idény legfontosabb meccsei, a Debrecen elleniek, azután, hogy a Diósgyőr kiesett az első osztályból. Nagyon várjuk a találkozót, rendkívül motiváltak vagyunk, és mivel a múlt heti mérkőzés az ETO ellen nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, jól kell reagálnunk a szituációra. Karakteresnek kell lennünk, Debrecenben úgy kell játszanunk, hogy ne csak eredményesek legyünk, hanem a szurkolóink is elégedettek legyenek azzal, amit látnak.”

A DVSC nincs jó passzban, mindkét eddigi bajnokiját elveszítette, csütörtökön a Konferencialiga selejtezőjében 3–0-s vereséget szenvedett hazai pályán a dán FC Köbenhavntól.

„Ez inkább figyelmeztet minket, ne áltassuk magunkat azzal, hogy nincs jó formában a Debrecen – reagált a felvetésünkre Temesvári Attila. – A debrecenieknek két fronton kell teljesíteniük, csütörtökön is nehéz mérkőzésük volt, ez megosztja a figyelmüket, de biztos vagyok benne, hogy mindent bevetnek ellenünk, a legjobb formájukat akarják mutatni. Egyébként pedig ezeken a meccseken nem is számít az aktuális forma vagy a helyezés. Elemeztük őket, de a saját játékunkat szeretnénk játszani.”

Temesvári Attila a legutóbbi, Debrecenben játszott meccsen gólt fejelt szöglet után. Érdeklődtünk: pontrúgásoknál ismét számítani lehet-e feltűnésére az ellenfél kapuja előtt?

„Tény, hogy a pontrúgások számítanak csapatunk egyik nagy erősségének – felelte. – Az a gól természetesen nagyon szép emlék nekem, miként a tavaly augusztusi mérkőzés is, amikor hosszú idő után tudott nyerni Debrecenben a Nyíregyháza, annak is részese voltam, a mérkőzés játékosa lettem, szóval szépek az emlékeim a Nagyerdei Stadionból, remélem, vasárnap újabbal gazdagodom.”

Arra is kíváncsiak voltunk, két meccs (Újpest 2–1, ETO 0–4) után hogyan látja a csapata esélyeit a Szpari védője.

„Mentálisan nagyon erősnek érzem magunkat. Az első meccs az Újpest ellen nagyon jól sikerült, játékban is, kijött az a munka, amelyet az alapozásnál elvégeztünk. Megnőtt az önbizalmunk, úgy mentünk Győrbe, hogy lehet keresnivalónk. Az első félidő rendben is volt, de aztán gólt kaptunk, sajnos pontrúgásból, a második félidő már nem úgy alakult, ahogy elterveztük. De úgy érzem, stabil csapat leszünk, nagyon összetartó közösségünk van, szeretjük egymást, küzdünk egymásért, csúszunk-mászunk, próbálunk a tavaszi teljesítményünkre építeni, amikor csak háromszor kaptunk ki, és tavaszi harmadikok lettünk. Az az alapcsapat együtt maradt, úgyhogy bizakodunk. Meg kell mutatnunk a Debrecen ellen, hogy az az igazi arcunk, amelyet az Újpest ellen mutattunk.”

NB I, 3. FORDULÓ

17.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!