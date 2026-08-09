Három érmet szereztek a mieink a világ egyik legnagyobb hosszú távú kajak-kenu versenyén

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint kajak párosban a férfiaknál Boros Adrián és Erdélyi Tamás, a nőknél pedig Sinkó Panna és Csépe Panna egysége is harmadik lett, míg női kajak egyesben a már visszavonult kétszeres világbajnokunk, Czéllai-Vörös Zsófia győzött.

A mintegy 20 kilométeres viadalon 22 ország 1291 indulója vett részt a spanyolországi Asztúriában, Arriondas és Ribadesella között.