Vízilabda: kezdődik az U20-as fiúk Eb-je Várnában

Hétfőn a bulgáriai Várnában rajtol az U20-as férfi vízilabda Európa-bajnokság, melyen

a magyar válogatott is a legfényesebb érem megszerzésének reményében szerepel.

A mieinket Dabrowski Norbert irányítja vezetőedzőként, A magyarok első ellenfele hétfőn 15.15-től Görögország lesz, kedden 20.15-től a horvátokkal, majd szerdán ugyanakkor az olaszokkal találkoznak a fiúk.

A csoport első két helyezettje automatikusan negyeddöntőbe jut, míg a harmadik-negyedik a második divízióból érkező vetélytársakkal meccsel a nyolc közé jutásért.

Az U20-as Eb-csapat



Balogh Botond

Bella Csanád

Benedek Mór

Cseh Maxim

Haverkampf Bence

Jámbor Csaba

Lugosi Csongor

Maser Márk

Monostori Samu

Nagy Zalán

Paján Viktor

Simon Balázs

Szitás Dávid

Tátrai Tamás

Tóth András

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)