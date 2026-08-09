Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: kezdődik az U20-as fiúk Eb-je Várnában

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2026.08.09. 11:02
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Címkék
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Hétfőtől a bulgáriai Várnában szerepel Európa-bajnokságon az U20-as férfi vízilabda-válogatott.

Hétfőn a bulgáriai Várnában rajtol az U20-as férfi vízilabda Európa-bajnokság, melyen

a magyar válogatott is a legfényesebb érem megszerzésének reményében szerepel.

A mieinket Dabrowski Norbert irányítja vezetőedzőként, A magyarok első ellenfele hétfőn 15.15-től Görögország lesz, kedden 20.15-től a horvátokkal, majd szerdán ugyanakkor az olaszokkal találkoznak a fiúk.

A csoport első két helyezettje automatikusan negyeddöntőbe jut, míg a harmadik-negyedik a második divízióból érkező vetélytársakkal meccsel a nyolc közé jutásért.

Az U20-as Eb-csapat

Balogh Botond
Bella Csanád
Benedek Mór
Cseh Maxim
Haverkampf Bence
Jámbor Csaba
Lugosi Csongor
Maser Márk
Monostori Samu
Nagy Zalán 
Paján Viktor 
Simon Balázs
Szitás Dávid
Tátrai Tamás 
Tóth András

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)

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