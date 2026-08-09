Nemzeti Sportrádió

Nyolc közé sem jutott a világelső Szabalenka Torontóban

2026.08.09. 10:04
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Arina Szabalenka kikapott Jekatyerina Alekszandrova ellen (Fotó: Getty Images)
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Arina Szabalenka női tenisz Jessica Pegula
A világelső Arina Szabalenka a nyolcaddöntőben búcsúzott a Torontóban zajló 7.4 millió dollár (2.3 milliárd forint) összdíjazású kemény pályás női tenisztornától.

A fehérorosz játékost a 16. helyen kiemelt orosz Jekatyerina Alekszandrova győzte le 7:6 (7-3), 4:6, 6:4-re szombaton, két és fél órás csatában.

Szintén a 16 között búcsúzott a harmadik helyen kiemelt amerikai Jessica Pegula, aki az orosz Gyiana Snajgyerrel szemben maradt alul két játszmában.

A negyeddöntőben Alekszandrovára a kilencedikként rangsorolt ukrán Jelina Szvitolina vár, míg Snajgyer a hetedik helyen kiemelt lengyel Iga Swiatekkel csatázik az elődöntőbe jutásért.

 

Arina Szabalenka női tenisz Jessica Pegula
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