Vízilabda: a 9. helyért játszanak az U16-os fiúk a vb-n

Szombaton

12–2-re nyert a máltai csapat ellen,

így vasárnap a 9. helyért játszik az U16-os fiú vízilabda-válogatott a zágrábi világbajnokságon.

Balázs Miklós együttese minden bizonnyal újra a görögökkel találkozik a zárónapon.

U16-OS FIÚ-VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

A 9-12. helyért

Magyarország–Málta 12–2 (4–0, 3–1, 2–0, 3–1)

Gól: Szaka O. 3, Fabinyi H, Nagy-Hornok, Nagy B. 2-2, Stogicza L., Saska B., Maschl B.

(Kiemelt kép forrása: WA)