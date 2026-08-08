Vízilabda: a 9. helyért játszanak az U16-os fiúk a vb-n
Tíz góllal legyőzte a máltaiakat, a kilencedik helyért játszik az U16-os fiú vízilabda-válogatott a vb-n.
Szombaton
12–2-re nyert a máltai csapat ellen,
így vasárnap a 9. helyért játszik az U16-os fiú vízilabda-válogatott a zágrábi világbajnokságon.
Balázs Miklós együttese minden bizonnyal újra a görögökkel találkozik a zárónapon.
U16-OS FIÚ-VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
A 9-12. helyért
Magyarország–Málta 12–2 (4–0, 3–1, 2–0, 3–1)
Gól: Szaka O. 3, Fabinyi H, Nagy-Hornok, Nagy B. 2-2, Stogicza L., Saska B., Maschl B.
A 9-12. helyért
Magyarország–Málta 12–2 (4–0, 3–1, 2–0, 3–1)
Gól: Szaka O. 3, Fabinyi H, Nagy-Hornok, Nagy B. 2-2, Stogicza L., Saska B., Maschl B.
(Kiemelt kép forrása: WA)
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