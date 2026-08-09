Horváth Kevinnek van egy álma: jó lenne újra dobogóra állni

Három és fél éve, hogy bemutatkozott az élvonalban, ám a vasárnapi lehet az első Budapest-Honvéd elleni mérkőzése. A Paksi FC 21 esztendős labdarúgója, Horváth Kevin 2023 február elsején mutatkozott be az élvonalban (a Ferencváros ellen 3–1-re elvesztett mérkőzésen), vagyis pályára is léphetett volna már a kispesti klub ellen, hiszen a Honvéd abban az idényben még NB I-es volt. Mivel a bajnoki esztendőben nem jutott több mérkőzés neki az első osztályban, és mert a Honvéd az előző három bajnoki évet a második vonalban töltötte, a vasárnapi párharc jelentheti neki a kispestiek elleni elsőt.

„Nem játszottam még a Honvéd ellen, várom a vasárnap délutáni bajnokit – árulta el a paksiak jó formában lévő középpályása, Horváth Kevin. – Sajnos a ZTE elleni meccsünk nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, ám megbeszéltük a történteket, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Ferencváros legyőzése után újra három pontot szerezzünk hazai pályán. Láttam a kispestiek első két bajnokiját, ellenfelünk jó futballt játszik, tehetséges fiataljai vannak, ám egyértelműen nyerni akarunk. A legfontosabb, hogy hozzuk a ránk jellemző futballt, ez független attól, hogy a Honvéd a védekezésre helyezi a hangsúlyt vagy nyíltabban játszik. Nem lehet más a célunk, mint hogy három fordulót követően hat pontunk legyen, és ha sikerrel járunk, elmondhatjuk, hogy jól kezdtünk a bajnokságban.”

Horváth Kevin a bemutatkozását követő bajnoki évben már tizenegy NB I-es meccsen kapott lehetőséget, egy évvel később tizenhatszor lépett pályára, és jól láthatóan egyre inkább beleerősödött az NB I-be. A 2025–2026-os idényben már alapembernek számított, Bognár György vezetőedző harminckét mérkőzésen küldte pályára, és egyike lett azoknak a játékosoknak, akik élni tudtak az úgynevezett „fiatalszabály” adta lehetőséggel.

„Amióta Pakson vagyok, rengeteg szép eredményt ért el a klub, akár a bajnokságra, akár a Magyar Kupára gondolunk – mondta még Horváth Kevin. – Hihetetlenül jó érzés volt átélni ezeket a sikereket, nem lehet más a célunk, mint hogy újra hasonlókban legyen részünk. Még friss élmény a Panathinaikosz elleni két Konferencialiga-selejtező, azon belül is az athéni mérkőzés. Előzetesen semmi esélyt sem adtak nekünk, mégis nagyon közel jártunk hozzá, hogy hosszabbításra kényszerítsük az ellenfelünket – kár, hogy nem jött össze. Abban bízom, hogy a mostani idényben egyre jobb teljesítménnyel tudom majd segíteni a csapatot, újra odaérünk a dobogóra vagy a Magyar Kupán keresztül vívjuk ki a nemzetközi szereplés lehetőségét. Ennek fontos lépcsőfoka lehet a Honvéd legyőzése.”

NB I, 3. FORDULÓ

15.30: Paksi FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!