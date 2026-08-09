Pikáns portugál recept védekezéssel, gyors átmenetekkel – fókuszban a Real Madrid játéka Mourinhóval

Az eddig látottak alapján kijelenthető, hogy királyiak elsősorban egy nagyobb stabilitást biztosító védelmet igyekeznek kialakítani (Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, és Marc Cucurella egyaránt a kezdőbe kerülhet a tétmérkőzéseken), miközben a csapat fizikai erejét is megnövelnék – a Fradi ellen még nem látott Yan Diomande tökéletesen illik ebbe az elképzelésbe. José Mourinho személye ugyanakkor egy másik nézőpont miatt is lényeges.

Carlo Ancelotti távozását követően Xabi Alonso óriási reményekkel érkezett, de nem tudott kellően kemény kézzel bánni az öltözővel, hamar belebukott a vezetőedzői szerepbe, míg utódja, Álvaro Arbeloa csak ideiglenes megoldást jelentett, a csapaton belül ritkán látható fejetlenség, sőt, ellenségeskedés tört felszínre, a klub pedig trófea nélkül zárta az idényt. A portugál tehát edzőként és tekintélyként érkezik a Bernabéuba, és első madridi időszakához (2010–13) hasonló eredményeket kell hoznia (bajnoki cím, kupagyőzelem, legalább BL-elődöntő, de leginkább ott is győzelem).

A rendelkezésre álló játékosok alapján az alapcsapata így nézhet ki: Thibaut Courtois a kapuban; Dumfries, Konaté, Antonio Rüdiger és Cucurella a védelemben; Federico Valverde, Jude Bellingham és Arda Güler vagy Bernardo Silva a középpályán; elöl pedig a Vinícius Júnior, Kylian Mbappé kettős és egy szélső, minden bizonnyal, Yan Diomandé.

A Real Madrid játszhat 4–3–3-ban Viníciusszal és Diomandéval a széleken, Mbappéval centerben, vagy 4–2–3–1-ben, dupla szűrővel és Jude Bellinghammel a tízes pozícióban. Bárhogy is alakul, egyértelmű, hogy José Mourinho a korábbiaknál szorosabb védekezést akar, míg a támadójáték a gyors átmenetekre épülhet.

A „Mourinho-bébik”, avagy madridi ígéretek az áttörés küszöbén

Meglepő lenne, ha az előttünk álló idényben elöntenék a Real Madrid összeállításait a saját nevelésű, utánpótlás-játékosok, ugyanakkor, José Mourinho mindig is előszeretettel szavazott bizalmat fiatal tehetségeknek. A Fradi elleni mérkőzés jó lehetőséget adott a portugál edzőnek, hogy szabadon kísérletezzen, és a kilenc keretbe jelölt ifije közül hármat – Joan Martínezt, Mario Rivast és Alexis Ciriát – mindjárt a kezdőbe nevezett.

Mario Rivas (Fotó: Dömötör Csaba)

Közülük egyértelműen a tizenkilencedik életévét augusztus 20-n betöltő Martínez emelkedik ki, aki már két éve részt vett a Real Madrid felnőttcsapatának amerikai előszezoni turnéján, a kivásárlási ára 150 millió (!) euró, ami még az olyan kérőket is eltántorította, mint a PSG. Carlo Ancelotti vezetőedző nagy fantáziát látott benne, de a középső védő az egyik edzésen keresztszalag-szakadást szenvedett, és csak mostanra tudott visszakerülni az első csapat közelébe. A szintén középső védő Rivas alapember a spanyol U19-es válogatottban, amellyel idén nyáron Európa-bajnoki címet nyert, továbbá, ő szerezte a Real első budapesti gólját a szélső Ciria beadásából, aki egyébként a Fiorentina ellen talált be a felkészülési időszakban.

Az első félidőben a Ferencváros nem is jutott nagyon szóhoz a fiatal trió mellett, a fordulást követően azonban már egyikük sem térhetett vissza a pályára, és csak jó órányi játékot követően érkezett egy újabb ifi, Jorge Cestero. A húszéves jobblábas középpályás tavaly már bemutatkozott a felnőttcsapatban tétmérkőzésen a Spanyol Kupában és a Bajnokok Ligájában is. A hajrára beállt a védő Lamini Fati is, akit már Ancelotti is fel-felhívogatott a felnőttek közé, végül pedig a középpályás Diego Lacosta is lehetőséget kapott néhány percre, igaz, nekik nemigen maradt rá idejük, hogy megváltsák a világot a Groupamában.