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Atlétika: Emmanuel Sophia U18-as magyar csúcsot futott az U20-as vb-n

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2026.08.08. 09:07
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Emmanuel Sophia atlétika utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Emmanuel Sophia 200 méteres síkfutásban megjavította a saját U18-as országos rekordját az oregoni U20-as atlétikai világbajnokságon.

Az egyesült államokbeli Oregonban zajló U20-as atlétikai világbajnokságon a Budafoki MTE ígérete, Emmanuel Sophia 200 méteres síkfutásban megjavította a saját U18-as országos rekordját az oregoni U20-as atlétikai világbajnokságon.

A selejtezőből 23.49 másodperccel jutott az elődöntőbe, a korábbi csúcsot 23.88-cal tartotta.

Az elődöntőből aztán nem jutott tovább. A 16 éves reménység remek nyarat zár, ugyanis július végén a Rietiben rendezett U18-as Európa-bajnokságon 400 méteres síkfutásban szerzett ezüstérmet. Akkor 52.80 másodperccel ért célba és az egyik legrégebbi magyar ifjúsági rekordot döntötte meg, mivel Palanek Éva 1980-ban elért 53.24 másodperces idejét múlta felül.

Emmanuel Sophia az U18-as Eb után az idősebbek vb-jén is remekül teljesített Forrás: MASZ

Oregonban döntőbe jutott kalapácsvetésben Keserű Mirabella és magasugrásban Bátori Lilianna.

(Kiemelt képünkön: Emmanuel Sophia Forrás: MASZ)

 

Emmanuel Sophia atlétika utánpótlássport Utánpótlássport.hu
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