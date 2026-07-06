Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Beviz Lujza értékes juniorsikere Hollandiában

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2026.07.06. 10:32
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Tenisz Beviz Lujza utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Beviz Lujza remek teljesítménnyel az idei negyedik versenyét nyerte meg a World Tennis Tours Juniors-sorozatban.

A hazai szövetségi tájékoztatása szerint Beviz Lujza az idén a negyedik versenyét nyerte a World Tennis Tours Juniors sorozatban, a második J200-ast, így

bekerül a top 100-ba a juniorok világranglistáján.

A magyar ígéret vasárnap a hollandiai Castricumban szetthátrányból fordított a döntőben és 3:6, 6:1, 6:4-re legyőzte a szerb Dusica Popovszkit.

A 16 éves teniszező két évvel ezelőtt ilyenkor a 1078. helyen állt, tavaly júliusban 648. volt, az idei szezont 427.-ként kezdte és január óta folyamatosan lép előre a ranglistán. A rangsorban várhatóan a 81. lesz – a lányoknál Udvardy Luca óta nem jutott magyar játékos az első száz közé.

(Kiemelt képünkön: Beviz Lujza Forrás: Huntennis)

 

 

Tenisz Beviz Lujza utánpótlássport Utánpótlássport.hu
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