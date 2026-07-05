Nemzeti Sportrádió

Kajak-kenu: nyolc érem a magyaroktól a korosztályos vb zárásaként

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2026.07.05. 22:09
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Címkék
kajak-kenu utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A magyar fiatalok vasárnap nyolc érmet, közte öt aranyat nyertek a Kanadában rendezett U23-as és ifjúsági kajak-kenu világbajnokságon.

Pazarul, öt arany- és három ezüstéremmel zárták a magyar fiatalok a Kanadában rendezett U23-as és ifjúsági kajak-kenu világbajnokság utolsó versenynapját.

Gazdag Lili rendhagyó körülmények között lett ifjúsági világbajnok K1 200 méteren.

A hazai szövetség tájékoztatása szerint Gazdag egyszer már elsőként ért célba a versenyszámban, ám egy hibás rajt miatt később újrarendezték a futamot. A magyar kajakos az itthoni idő szerinti délutáni program végén ismét odaállt a rajthoz, és magabiztos teljesítménnyel már hivatalosan is világbajnoki aranyérmesnek mondhatja magát.

Aranyat nyert továbbá Samu Péter és Hidvégi Zalán U23 K2 500, Hofer Bianka és Leskó Vivien ifjúsági K2 500, Mészáros Milán és Mitropoulos Iliász U23 C2 500, valamint Péter Zsolt Zsombor és Barna Dávid Zsombor ifjúsági C2 500 méteren.

Ezüstérmes lett a Kis-Batka Imola, Kis-Batka Iringó, Matkovics Vanda és Molnár Csepke U23 C4 500, Kaed Ádám Said U23 K1 500 és Uram Kristóf ifjúsági K1 500 méteren.

Magyarország 27 éremmel zárta a halifaxi világbajnokságot – 11 arany, 10 ezüst és 6 bronz –, ezzel pedig a nemzetek éremtáblázatának élén végzett.

(Kiemelt képünkön: Gazdag Lili Forrás: MKKSZ)

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