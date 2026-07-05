Nemzeti Sportrádió

Strandkézi: U17-es Eb-győztes a leányválogatott, a fiúk bronzérmesek

N. D. utanpotlassport.huN. D. utanpotlassport.hu
2026.07.05. 20:47
null
Címkék
kezilabda utánpótlás utánpótlássport strandkézilabda
A Zágrábban megrendezett U17-es strandkézilabda Európa-bajnokságon mindkét magyar válogatott odaért a dobogóra: a lányok bajnokok, a fiúk harmadikok lettek.

Volt mit figyelni a magyar kézilabda szurkolóinak, pontosabban azoknak, akik az utánpótlást is követik, hiszen négy különböző korosztályos válogatottunk szerepelt világversenyen ezen a héten.

A Bohus Beáta szövetségi edző által irányított U20-as női együttes a legjobb nyolcba kerülést jelölte ki alapvető célként a Kínában megrendezett világbajnokságon, ám végül nem jutott be a negyeddöntőbe, a 13. helyen zárt. Eközben Svédországban az U16-os leányválogatott tagjai Pigniczki Krisztina vezetésével az első világversenyükön szerepeltek, a nyílt Eb-n a második helyen zártak.

A teremszakágon kívül, a homokban is elkezdődtek a korosztályos küzdelmek, ugyanis Zágrábban rendezték meg az U17-es Európa-bajnokságot, a korábbi évekhez hasonlóan a fiú- és a leányszakágnak is. Mindkettőben volt sikerélménye a magyaroknak korábban, a legnagyobb örömünkre pedig két dobogós hellyel zárták a horvátországi kontinensviadalt.

A Jónás Judit szövetségi edző vezette leányválogatott a csoportban az olaszokat és a svédeket is szettveszteség nélkül, 2:0-ra győzte le, a norvégokkal viszont nem bírt (1:2), ám így is első helyen jutott a középdöntőbe. A középdöntőben sem maradtak hibátlanok a magyar lányok, ugyanis a bolgárok (2:0) és a franciák (2:1) legyőzése közé becsúszott a németek elleni vereség (1:2), ám így is jöhetett a negyeddöntő, amit sikerrel vett az együttes a csehek ellen (2:1). A legjobb négy között eljött a visszavágás lehetősége a németek ellen, amivel élt is Jónás csapata (2:0), hogy aztán vasárnap este a fináléban a spanyolok ellen a végletekig kiélezett összecsapás végén,

szétlövésben dőljön el az aranyérem sorsa, az utolsó körben, a magyarok javára.

Az U17-es Eb-n a magyar fiúknak is volt oka az örömre Forrás: EHF

A fiúk hasonlóan hosszú utat jártak be: Császár Ferenc szövetségi edző válogatottja a lányokhoz hasonlóan két győzelemmel (2:1 az olaszok, 2:0 a svájciak ellen) és egy vereséggel (0:2 a norvégokkal szemben) zárta a csoportkört, a középdöntőben is hasonlóan zárt (kikaptak a spanyoloktól 2:0-ra, majd az ukránokat és a franciákat is 2:0-ra verték), hogy aztán a negyeddöntőben a csehek ellen szétlövésben jusson tovább a legjobb négy közé.

Az elődöntőben a későbbi győztes spanyolok megállították a magyar srácokat (0:2), a bronzmeccsen kiharcolták a medáliát maguknak, a norvégok ellen, szétlövés után.

(Kiemelt képünkön: az U17-es leány strandkézilabda-válogatott az Eb-n Forrás: EHF)

kezilabda utánpótlás utánpótlássport strandkézilabda
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Röplabda: először kaptak ki az U18-as lányok az Eb-n

Utánpótlássport
4 órája

Kosárlabda: svédek elleni győzelem az U20-as női Eb-n

Utánpótlássport
5 órája

Úszás: a legjobban tatabányai és zalaegerszegi cápa harapott a vízben

Utánpótlássport
6 órája

Birkózás: magyar éremesélyekkel rajtol a szkopjei U20-as Eb

Utánpótlássport
7 órája

Gulyás István: Mindig azt kerestem, miben tudok még fejlődni edzőként

Utánpótlássport
12 órája

Vízilabda: „Nem kifogásokat keresünk, tanulni akarunk” – Kovács Róbert

Utánpótlássport
13 órája

Kajak-kenu: nyolc magyar érem szombaton a korosztályos vb-n

Utánpótlássport
23 órája

Öttusa: junior Európa-bajnok a Rajncsák Diána, Tamás Botond kettős

Utánpótlássport
Tegnap, 22:14
Ezek is érdekelhetik