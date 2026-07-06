A hónap utánpótlásedzője: június jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a kuratórium képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj ötödik évadának (amely 2025 szeptemberétől 2026 augusztusáig tart) tizedik kiírásában cselgáncs-, kézilabda- és úszóedző került a jelöltek közé.

Íme, június hónap kiválasztottjai!

HÓBÁR PÉTER utánpótláskorúként maga is dzsúdózott, de sérülés miatt fiatalon fel kellett hagynia a sportággal. Edzőként a nagykanizsai nevelőklubjában kezdett el tevékenykedni, majd 2013-ban feleségével, Hóbár-Horváth Edinával közösen megalapította saját egyesületét, a Nagykanizsai Judo Klubot, és azóta foglalkozik komolyabb szinten edzősködéssel, dzsúdóoktatással, gyerekek nevelésével. Elmondása szerint a kezdetekben a nulláról igyekeztek felépíteni a klub utánpótlását, jelenleg pedig ott tartanak, hogy az óvodásoktól az ifjúsági korosztályig hozzávetőleg ötven fiatal cselgáncsozik a szakosztályban. Az elmúlt tizenhárom esztendőben Hóbár tanítványai számos érmet nyertek az országos bajnokságokon a különböző korcsoportokban, minek köszönhetően többen már a korosztályos válogatottakba is bekerültek. Eddig három versenyzője szerepelt ifjúsági Európa-kupa-versenyeken, köztük a legeredményesebb és legismertebb utánpótláskorúként maga is dzsúdózott, de sérülés miatt fiatalon fel kellett hagynia a sportággal. Edzőként a nagykanizsai nevelőklubjában kezdett el tevékenykedni, majd 2013-ban feleségével, Hóbár-Horváth Edinával közösen megalapította saját egyesületét, a Nagykanizsai Judo Klubot, és azóta foglalkozik komolyabb szinten edzősködéssel, dzsúdóoktatással, gyerekek nevelésével. Elmondása szerint a kezdetekben a nulláról igyekeztek felépíteni a klub utánpótlását, jelenleg pedig ott tartanak, hogy az óvodásoktól az ifjúsági korosztályig hozzávetőleg ötven fiatal cselgáncsozik a szakosztályban. Az elmúlt tizenhárom esztendőben Hóbár tanítványai számos érmet nyertek az országos bajnokságokon a különböző korcsoportokban, minek köszönhetően többen már a korosztályos válogatottakba is bekerültek. Eddig három versenyzője szerepelt ifjúsági Európa-kupa-versenyeken, köztük a legeredményesebb és legismertebb Pirbus-Gróf Nóra, aki két éve Győrben aranyérmes lett az Ek-viadalon, míg legutóbb ezüstérmet akasztottak a nyakába az ifjúsági Eb-n. A Nagykanizsai Judo Klub 41 éves vezetőedzője, elnöke további korosztályos ob-érmes tanítványokkal is büszkélkedhet: Vaska Botond, Lipódi Márton, Nagy Olivér, Nagy Kornél, Garamszegi Bálint, Garai Nimród, Garai Emese.

Június utolsó napjaiban a Kanári-szigeteken zajlott az ifjúsági cselgáncsozók Európa-bajnoksága, amelyen a magyar fiatalok – az előzetes várakozásokat felülmúlva – egy ezüst- és két bronzérmet nyertek.

A mieink legjobbjaként a nagykanizsai Pirbus-Gróf Nóra egészen a döntőig menetelt a lányok 40 kilós súlycsoportjában.

Hóbár Péter és Hóbár-Horváth Edina tanítványa ötödik kiemeltként a francia Barray legyőzésével kezdett a legjobb 16 között, majd a román Marian ellen is nyert, sőt az elődöntőben az első kiemelt, ukrán Palamarenkót is felülmúlta. A döntőben aztán nem bírt az azeri Guliyevával, így a dobogó második fokára állhatott fel a versenynap végén – egyszersmind sportolói karrierje eddigi legnagyobb sikerét érte el.

A Hóbár Péter és Hóbár-Horváth Edina által felkészített dzsúdós, Pirbus-Gróf Nóra pályafutása legnagyobb sikerét érte el az ifjúsági Eb-n Forrás: Nagykanizsai JK

Hóbár Péter:

„Az egyik legfontosabb, azt megtanítani a gyerekeknek, hogyan kell veszíteni emelt fővel, illetve miként lehet győzni méltósággal.

Fontos, hogy megtanulják, a kudarcokból is tudnak építkezni, és hogy ezeket a tapasztalatokat hogyan tudják lépésről lépésre a javukra fordítani.

Ezek az apróbb balsikerek fognak hozzájárulni a későbbi jó eredményeikhez. Mindig azt mondom a gyerekeknek: ne féljenek a hibázástól! A fejlődést tartsák szem előtt, meg azt, hogy mit tudnak tanulni az elkövetett hibáktól.”

Az ifjúsági Eb-második Pirbus-Gróf Nóra így nyilatkozott edzőjéről:

„Nyolc évvel ezelőtt, 2018-ban kezdtem el dzsúdózni iskolai keretek között, ahol szintén Péter tartotta nekem a foglalkozásokat. Onnan kerültem át idővel az egyesületbe, és vele, illetve Edinával dolgozom azóta is. Ők ketten tökéletesen kiegészítik egymást. Pétert azért szeretem edzőként, mert mindig tud új dolgokat tanítani, ráadásul mindig könnyen érthetően magyaráz. Rendkívül segítőkész, és a technikai képzettségem fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mentálisan is erős legyek.”

MÁRIÁN BLANKA kézilabdás pályafutása egy kisvárosban, Csengeren kezdődött; elmondása szerint már gyerekkorában, játékosként is edző szeretett volna lenni. Ezzel a motivációval hamar megkapta a lehetőséget, hogy bemelegítéseket tartson a csapattársainak, majd arra sem kellett sokat várni, hogy kisiskolás együttest vezessen a helyi bajnokságban. „Akkoriban az edzősködés, mint szakma kevésbé volt elfogadott, mondták is a szüleim, hogy legyen azért valami rendes állásom is” – idézi fel emlékeit Márián, aki tanítóképzőt és gyógypedagógiai szakot is végzett. Debrecenben először a Debreceni Sportcentrum-Sportiskolánál dolgozott, 2015 óta pedig a DVSC akadémiáján edzősködik; ezen a két állomáshelyen az összes utánpótlás-korosztállyal foglalkozott a szivacskézilabdás gyerekektől az U20-as játékosokig. 2016 és 2018 között a DVSC első csapatát másodedzőként segítette, 2023 óta pedig az akadémiai munkája mellett a 2008-as és 2009-es születésű lányok alkotta korosztályos válogatott másodedzője. Ezzel az együttessel az eddigi legnagyobb sikere a 2024-es serdülő nyílt Eb-n szerzett bronzérem. Számos alkalommal jutott be klubcsapatával egy-egy utánpótlás-bajnokság négyes döntőjébe, részese volt több ezüstéremnek, másodedzőként első helynek is. Több későbbi éljátékossal dolgozott korábban, a felnőttválogatott alapemberével, a beálló Tóvizi Petrával például éveken át foglalkozott.

Az idén volt az első alkalom, hogy az európai szövetség a leányszakágban is megrendezte az EHF Youth Club Trophyt, vagyis a felnőtt Bajnokok Ligájában szereplő klubok U17-es csapatainak BL-jét. A DVSC Kézilabda Akadémia szakmai igazgatójaként és az U18-as leánycsapat vezetőedzőjeként is tevékenykedő, 45 esztendős Márián Blanka által irányított alakulat Romániában szerepelt az esemény selejtezőtornáján, az elődöntőben a német Dortmundot 30–25-re, a fináléban a dán Esbjerget 31–20-ra győzte le. A négyes döntőnek júniusban Budapest adott otthont, a BUD Arénában tartott elődöntőben a debreceniek az FTC ellen az első félidőben hétgólos hátrányba kerültek, ám öszejött a nagy fordítás, és végül 28–27-tel biztosították a helyüket a fináléban, amelyben a román CSM Bucurestit is legyőzték, (hosszabbítás után 41–39-re).

Ezzel történelmi sikert értek el, a leány ifjúsági BL első győztesei lettek.

Márián Blanka az ifjúsági leány kézilabda BL döntője közben Forrás: DVSC Kézilabda Akadémia

Márián Blanka:

„Nagyon felelősségteljes szakma az utánpótlásedzőé. Nemcsak a sikert, hanem a kudarcot is fel kell dolgozni a fiatalokkal, akik ebben az életszakaszban gyakran érnek válaszút elé, és ebben szintén segítenünk kell őket.

A legfontosabb feladatunk a belső motivációjukat kialakítása, az, hogy önszántukból csinálják a feladatokat.

Ehhez bizalom, elhivatottság és felkészültség kell. Ha ezt a csapat megérzi, akkor folyamatos és töretlen lesz a munka. Szintén rendkívül lényeges, hogy ne csak technikai, hanem emberi szempontból is ismerjük a játékosainkat,”

A DVSC ifjúsági BL-győztes csapatának tagja, Krasznai Dorka így nyilatkozott az edzőjéről:

„2022 óta dolgozom vele együtt, amióta az akadémiára járok. Nagyon következetes, felkészült edző, egyénenként és csapatszinten is tud minket motiválni. Jól érzi, mikor kell biztatni, hibát javítani. Tud szigorú is lenni, de arra szükség is van. Összességében persze mindenki arra törekszik, hogy jó hangulatban teljenek az edzések.”

PETRÓCZKI ZSOMBOR az edzői pályafutása előtt válogatott búvárúszó volt, váltóban világbajnoki ezüst- és bronzéremig jutott. Majd évek múltán annak hatására, hogy a fia, ifj. Petróczki Zsombor elkezdett úszni, kedvet kapott az edzősködéshez, és 2017-ben, Gyulán lett először tréner. Két évre rá átkerült a Békéscsabai Előre Úszó Klubhoz, amelynél azóta is dolgozik, és neveli az ígéretes és sikeres fiatalokat. Legeredményesebb tanítványa a kétszeres EYOF-győztes Nagy-Benedek Izabell, a már említett felnőtt magyar bajnok fia, illetve a korosztályos válogatott, többszörös utánpótlás magyar bajnok Takács Botond. Az elmúlt néhány évben tanítványai egyre inkább betörtek a hazai élmezőnybe, és a korosztályos országos bajnokságokon rendre halmozzák az érmeket. A tavalyi serdülő ob-n például hét aranyat szereztek a békéscsabaiak, míg a rövid pályás utánpótlás ob-n 13 érem, közte hat arany volt a termésük. Emellett Nagy Benedek-Izabell – aki egyébként ifjúsági országos rekorder is – a múlt nyáron 100 méteres mellúszásban és a 4x100-as vegyes váltóval is aranyérmet nyert a szkopjei Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Ifjabb Petróczki az idén áprilisban nemcsak megnyerte a felnőtt ob-t 100 mellen, hanem az akkori 01.01.01-es időeredménnyel megdöntötte az olimpiai bajnok Gyurta Dániel 19 évvel ezelőtti korosztályos országos csúcsát is. A viszonylag kicsi, csupán négyfős versenyzői csoportja mellett még óvodásokkal is foglalkozik, csoportos úszásoktatást tart nekik.

Június elején Debrecenben rendezték meg az ifjúsági korú úszók országos bajnokságát, amelyen remekeltek a békéscsabai fiatalok. A Békéscsabai Előre Úszó Klub 51 éves edzőjének

tanítványai öt érmet nyertek az ob-n, ráadásul azok egytől egyig aranyak voltak.

Parádézott a tréner 18 éves fia, ifj. Petróczki Zsombor, aki tarolt a fiúk mellúszó számaiban: 200-on, 100-on és 50-en is roppant magabiztosan győzött, jobbnál jobb időket teljesítve. A viharsarki reménység 2010-es születésű klubtársa, Nagy-Benedek Izabell a 100-as távon aratott győzelme mellett az 50 mell döntőjét is megnyerte (31.81) a békéscsabai úszóiskola nem kis dicsőségére. Ezzel a BEUK csapata öt aranyával – több fővárosi nagy műhelyt is megelőzve – az előkelő ötödik helyen végzett az ifjúsági ob éremtáblázatán.

Petróczki Zsombor legeredményesebb tanítványaival, Nagy-Benedek Izabell-lel és a fiával, ifj. Petróczki Zsomborral Forrás: Békéscsabai EUK

Petróczki Zsombor:

„Mivel pedagógus családból származom, úgy érzem, könnyen megtalálom a hangot a gyerekekkel. Emellett különösen sokat köszönhetek Szarvas János szakosztályvezetőnknek, aki az elejétől fogva mentorál edzőként, és szabadkezet ad, miközben igyekszik megosztani a tapasztalatait és edzésmódszereit. Alapvetően az általa kapott edzéstervek alapján dolgozom, de azokhoz a saját meglátásaimat is hozzáteszem, a mai gyerekek igényeire szabom.

Törekszem a változatosságra, és igyekszem olyan feladatokat kitalálni, amelyeket a fiatalok szívesen végeznek el, ugyanakkor hatékonyak is, és valóban szolgálják a fejlődésüket.

A tavasszal a felnőtt ob-n Gyurta Dániel korosztályos országos csúcsát is megdöntő ifj. Petróczki Zsombor így nyilatkozott edző-édesapjáról:

„Három évvel ezelőtt úgy alakultak a klubban a csoportbeosztások, hogy ő lett az edzőm, ugyanakkor azt megelőzően még soha nem dolgoztunk együtt, korábban Szarvas János foglalkozott velem. Az elején kicsit nehezen ment, hogy az edzői-versenyzői viszony, illetve az apa-fia kapcsolat is jól működjön köztünk, de idővel összecsiszolódtunk. A szakmai megközelítése, számos meglátása a kezdetektől fogva működött, és ez a fejlődésemen, az eredményeimen is látszódott. Mindjárt az első közös év után, 2024-ben megnyertem a serdülő ob-t, ami megerősített abban, hogy ez a munka valóban jól fog működni a jövőben is. Azóta sikerült tovább javulnom, és egyre nagyobb sikereket elérnem. Azért is tartom jó edzőnek, mert odafigyel a versenyzői visszajelzéseire, meghallgatja az észrevételeket, és megpróbálja beépíti azokat az edzésmunkába. Nyilván, a mi sportágunkban gyakran elég monotonok a mindennapi edzések, de ő mindig igyekszik a tréningeket feldobni, és amennyire lehet, változatosságot és új dolgokat becsempészni a munkába.”

(Kiemelt képünkön balról: Hóbár Péter, Márián Blanka és Petróczki Zsombor)