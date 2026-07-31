Kosárlabda: következik az U18-as leány Eb, irány Stockholm!

A kilencedik helyen záró U20-asok után a leány kosárlabda-válogatottak közül az U18-asok van a sor következőként a korosztályos Európa-bajnokságokon.

A Laczka Miklós vezette együttes szombaton kora délután, 13 órától kezdi meg a küzdelmeket az U18-as A-divíziós Eb-n, amelynek augusztus 1. és 9. között a svédországi Stockholm ad otthont.

Az A jelű csoportban a mieink sorrendben majd a franciákkal, a németekkel és a csehekkel találkoznak.

A csoportkörnek szokás szerint csupán rangsoroló a szerepe, mind a négy csapat továbbjut a kieséses szakaszba, vagyis a nyolcaddöntőbe.

A felkészülési időszak során a mieink a hét edzőmeccset játszottak. Elsőként a szlovénokat sikerült kétszer (89–75 és 70–59) is legyőzni hazai pályán, Székesfehérváron. Majd válogatottunk a Kanári-szigeteken vendégeskedett rangos nemzetközi tornán, amelyen a németek (49–44) és Tenerife (70–46) csapatának legyőzése után a spanyoloktól elszenvedett vereséggel (46–67) ért véget a viadal. Mígnem az Eb-edzőtábor zárásaként jött a lengyelek elleni dupla meccs, újra Fehérváron. A magyar U18-as lányok előbb 79–72-re nyertek, majd 63–59-re kikaptak. Tehát, a csapat öt győzelemmel és két vereséggel fejezte be a felkészülési időszakot.

Fotó: Mercedes Segarra/Federación Insular de Baloncesto de Tenerife

Alapvetően a nyolc közé kerülés reális elvárás lehet a magyar csapattól a mostani kontinenstornán.

A tavalyi A-divíziós U18-as leány Európa-bajnokságon a magyar csapat a kilencedik helyen végzett.

Az M4 Sporton látható Jövünk! magazin stábja a felkészülés során a keret kiemelkedő egyéniségével, kezdő centerével, a felnőttválogatott tehetséggel, Josepovits Kingával (18) forgatott. A róla készült kisfilm ITT tekinthető meg.

Az U18-as leányválogatott bő kerete:

Josepovits Kinga, Ocsenás Móna, Biczó Panna, Csaplár-Nagy Lara, Babay-Bognár Kinga, Gálos Hanna, Lép Izabella, Bori Liza, Kárpáthegyi Léda, Dinnyés Petra, Tálosi Gréta, Mester Fruzsina, Tatai Fanni, Ferletyák Zita, Puskás Lili, Gréts Zoé



U18-as A-divíziós leány Európa-bajnokság:

2026. augusztus 1-9., Stockholm (Svédország)

A-csoport: Franciaország, Magyarország, Csehország, Németország



A magyar csapat programja az Eb csoportkörében:

Augusztus 1., szombat 13:00

Magyarország–Franciaország

Augusztus 2.., vasárnap 13:15

Magyarország–Németország

Augusztus 3., hétfő 18:15

Magyarország–Csehország

(Kiemelt kép forrása: Federación Insular de Baloncesto de Tenerife)