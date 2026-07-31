Kosárlabda: következik az U18-as leány Eb, irány Stockholm!
A kilencedik helyen záró U20-asok után a leány kosárlabda-válogatottak közül az U18-asok van a sor következőként a korosztályos Európa-bajnokságokon.
A Laczka Miklós vezette együttes szombaton kora délután, 13 órától kezdi meg a küzdelmeket az U18-as A-divíziós Eb-n, amelynek augusztus 1. és 9. között a svédországi Stockholm ad otthont.
Az A jelű csoportban a mieink sorrendben majd a franciákkal, a németekkel és a csehekkel találkoznak.
A csoportkörnek szokás szerint csupán rangsoroló a szerepe, mind a négy csapat továbbjut a kieséses szakaszba, vagyis a nyolcaddöntőbe.
A felkészülési időszak során a mieink a hét edzőmeccset játszottak. Elsőként a szlovénokat sikerült kétszer (89–75 és 70–59) is legyőzni hazai pályán, Székesfehérváron. Majd válogatottunk a Kanári-szigeteken vendégeskedett rangos nemzetközi tornán, amelyen a németek (49–44) és Tenerife (70–46) csapatának legyőzése után a spanyoloktól elszenvedett vereséggel (46–67) ért véget a viadal. Mígnem az Eb-edzőtábor zárásaként jött a lengyelek elleni dupla meccs, újra Fehérváron. A magyar U18-as lányok előbb 79–72-re nyertek, majd 63–59-re kikaptak. Tehát, a csapat öt győzelemmel és két vereséggel fejezte be a felkészülési időszakot.
Alapvetően a nyolc közé kerülés reális elvárás lehet a magyar csapattól a mostani kontinenstornán.
A tavalyi A-divíziós U18-as leány Európa-bajnokságon a magyar csapat a kilencedik helyen végzett.
Az M4 Sporton látható Jövünk! magazin stábja a felkészülés során a keret kiemelkedő egyéniségével, kezdő centerével, a felnőttválogatott tehetséggel, Josepovits Kingával (18) forgatott. A róla készült kisfilm ITT tekinthető meg.
Josepovits Kinga, Ocsenás Móna, Biczó Panna, Csaplár-Nagy Lara, Babay-Bognár Kinga, Gálos Hanna, Lép Izabella, Bori Liza, Kárpáthegyi Léda, Dinnyés Petra, Tálosi Gréta, Mester Fruzsina, Tatai Fanni, Ferletyák Zita, Puskás Lili, Gréts Zoé
U18-as A-divíziós leány Európa-bajnokság:
2026. augusztus 1-9., Stockholm (Svédország)
A-csoport: Franciaország, Magyarország, Csehország, Németország
A magyar csapat programja az Eb csoportkörében:
Augusztus 1., szombat 13:00
Magyarország–Franciaország
Augusztus 2.., vasárnap 13:15
Magyarország–Németország
Augusztus 3., hétfő 18:15
Magyarország–Csehország
(Kiemelt kép forrása: Federación Insular de Baloncesto de Tenerife)