Nemzeti Sportrádió

NB I: a hétvégi hőség ellenére az MLSZ nem tervez időpont-módosítást

P. K.P. K.
2026.07.31. 07:07
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Pénteken Novothny Somáék felcsúti vendégjátékával veszi kezdetét az NB I 2. fordulója (Archív fotó: Czinege Melinda)
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NB I kánikula MLSZ
A labdarúgó NB I péntek este kezdődő 2. fordulójához kapcsolódó hír, hogy kánikula ide vagy oda, maradnak a tervezett kezdési időpontok.

 

Lapunk érdeklődésére az alábbi választ adta a szövetség arra a kérdésre, hogy a hétvégére jósolt, 30 Celsius-fok fölötti hőmérséklet hatására előfordulhat-e időpont-módosítás az NB I 2. fordulójának programjában, a délutáni mérkőzések kerülhetnek-e későbbi, esti időpontra:  

„Az MLSZ nem tervez időpont-módosítást. Sajnos már korábban is volt arra példa, hogy ekkora hőségben kellett játszani, de minden fél tudta a dolgát, és a mérkőzések rendezői ezúttal is megfelelően felkészülnek a körülményekre. A játékvezetők természetesen elrendelhetnek ivószünetet a meccseken.”

Ugyanakkor, mint arról beszámoltunk, a szövetség csütörtökön rendkívüli felhívással fordult a klubokhoz, hogy együttműködésüket kérje a következő napokban rendezendő NB I-es, NB II-es, Mol Magyar Kupa- és felkészülési mérkőzéseken szükséges óvintézkedések kapcsán.

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Az MLSZ a klubok együttműködését kéri a hőség miatt

A szövetség rendkívüli felhívással fordult a klubokhoz, hogy együttműködésüket kérje a mérkőzéseken szükséges óvintézkedések kapcsán.


AZ NB I 2. FORDULÓJÁNAK PROGRAMJA
Július 31., péntek
20.00: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good
Augusztus 1., szombat
19.30: Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest
Augusztus 2., vasárnap
15.45: Újpest FC–Debreceni VSC
18.00: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC
20.15: Ferencvárosi TC–Vasas FC
Augusztus 3., hétfő
18.30: ZTE FC–Paksi FC

 

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