Élményekkel és kosárlabdával telt meg a Fonyódligeti Erzsébet-tábor

A résztvevők több állomáson próbálhatták ki magukat: a labdavezetés, az átadások és az elkapások gyakorlása mellett ziccer- és középtávoli dobásokkal, valamint különböző távolságokból végrehajtott célba passzolásokkal is fejleszthették tudásukat. A feladatokat játékos, mégis szakmailag felépített formában teljesítették, így minden korosztály sikerélménnyel gazdagodhatott.

Fotó: Facebook/Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

A programot Székely Norbert, az MKOSZ utánpótlás szakmai koordinátora vezette. Munkáját Ceglédről és Veszprémből érkezett edzők és játékosok segítették. A VBW CEKK Ceglédet Földi Attila vezetőedző, valamint Széki-Barnai Judit és Farkas Petra képviselte, míg az Insedo Veszprém KK-tól Szabó Péter felnőtt erőnléti edző és utánpótlásedző, valamint Birkás András utánpótlásedző csatlakozott a programhoz.

Fotó: Facebook/Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

Remek hangulatban telt a nap, amely során számos gyermek találkozott először a kosárlabdával. Bízunk benne, hogy sokan közülük kedvet kaptak a sportághoz, és a táborban szerzett élmények hosszú távon is meghatározóak lesznek számukra.