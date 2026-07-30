Tenisz: két magyar csapat is nyolcas döntős az utánpótlás Eb-ken

A Gulyás István vezette U18-as lányok kiemeltként erőnyerőként kezdtek a negyeddöntőben a teniszezők korosztályos csapat Eb-jének ankarai selejtezőcsoportjában. Majd az elődöntőben a bolgárok következtek, és a párharcnak az volt a tétje, hogy amelyik együttes nyer, az már biztosan kvalifikálja magát az augusztus harmadikán Franciaországban kezdődő nyolcas döntőbe.

Az első meccsen Kálmán Luca 6:4, 6:3-ra verte Eleonora Tonevát, majd a második egyes meccsen viszont Beviz Lujza 6:3, 7:6 (7–3)-ra kikapott Valerija Garnevszkától, így a páros döntött, amelyet a Kálmán Luca, Mihálka Anna duó simán, 6:2, 6:2-re húzott be, így

a mieink bejutottak a selejtezőtorna pénteki fináléjába, és ami még fontosabb: megvan a nyolcas döntőbe jutás is.

A Nagy Zoltán irányította U16-os fiúcsapat szintén remekül teljesít eddig a rodoszi selejtezőjén. Az első napon a mieink 2–0-ra verték a letteket a negyeddöntőben, majd csütörtökön jöttek a házigazda görögök a sorsdöntő párharcban a négy között. Az első találkozón Fazekas Vencel 3:6, 6:2, 6:1-re diadalmaskodott Alexandrosz Avgerisz ellen, majd Mokán István Damján is két szettben (6:4, 6:3) felülmúlta Rafael Pagoniszt. Ezzel a lényegi kérdések el is dőltek, a párost már nem játszották le,

a magyar válogatott 3:0-val jutott be a selejtező fináléjába, s egyúttal a jövő heti elittornára, az Eb nyolcas döntőjébe is.

Fazekas Vencellel a soraiban verte a görögöket az U16-os fiúválogatott a csapat Eb-selejtezőtornán Forrás: MTSZ

A szerbek első körös legyőzése után az U18-as fiúknak (Kovács Marcell, Takács Bercel, Heiszer Flórián) nem sikerült a bravúr a folytatűsban, 0–3-as vereséget szenvedtek Németországgal szemben az elődöntőben, így a bronzéremért mérkőzhetnek Lettország ellen.

A negyeddöntős veresége után U16-os leánycsapatunk (Nógrádi Noémi, Kovács Emese, Serkédi Emese) Hollandiával szemben alulmaradt csütörtökön az 5-8. helyért zajló helyosztók első körében, így a hetedik helyért játszik majd másnap.

(Kiemelt képen: az U18-as leányválogatott tagjai. Balról: Gulyás István szövetségi edző, Kálmán Luca, Beviz Lujza és Mihálka Anna Forrás: MTSZ)