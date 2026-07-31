John Stones az Internazionaléhoz igazolt – hivatalos

A harminckét éves belső védő tíz év alatt tizenhét trófea elhódításában segítette a Manchester City csapatát, többek közt hat angol bajnoki címet és egy Bajnokok Ligáját is nyert vele.

295 mérkőzésen lépett pályára, melyeken összesen tizenkilenc gólt szerzett.

Klubsikerei mellett kilencvennégyszeres angol válogatott, az idei világbajnokságon harmadik helyezést elérő keretben is szerepelt.

Miután lejárt a szerződése, számos csapat szemet vetett rá, például a Juventus és a Chelsea, azonban a huszonegyszeres olasz bajnokkal, az Interrel sikerült megegyeznie, két évre szóló szerződést kötöttek.