Osváth Attila: Megvan a csapategység, mindenki tudja a dolgát

„A végén már nagyon beszorultunk, behozták a magas centereiket, és nem igazán tudtunk kijönni. Egy-két alkalommal kontrázhattunk, Zachariassennek is volt egy nagy helyzete, de ezen kívül már csak a védekezésről szólt a mérkőzés. Nagyon örülök, hogy a végén is sikerült kivédekeznünk a helyzeteket. Az utolsó tíz perc meleg volt, de megoldottuk” – értékelt a Twente elleni 2–2-es döntetlen után Osváth Attila.

A Ferencváros védője szerint a kiállítás után azért tudtak szervezetten védekezni, mert megvan az ehhez szükséges csapategység, jól ismerik egymást a társakkal, és mindenki pontosan tudta, mi a feladata. Hozzátette, a csapat már a következő bajnoki mérkőzésre összpontosít, hiszen az első forduló nem úgy sikerült, ahogyan szerették volna, a Real Madrid elleni jövő szombati találkozóval egyelőre nem foglalkozik.

„Biztos vagyok benne, hogy a Madrid is nyerni jön majd. Addig azonban még két fontos meccsünk van, ezért egyáltalán nem tudok a Real Madridra gondolni.”

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a Ferencváros vezetőedzője, Borbély Balázs dicsérte játékosai szervezettségét és küzdőszellemét, ugyanakkor elismerte, a hajrában nehéz pillanatokat éltek át.

„A kiállításig szinte hibátlanul játszottunk, minden úgy alakult, ahogyan elterveztük. Szervezettek, agresszívak, hátul stabilak, előrefelé pedig kellően veszélyesek voltunk. Az első kapott gólig emberhátrányban is szinte kontrolláltuk a mérkőzést – értékelt Borbély Balázs. – Necces volt a vége, az biztos, de nagyon örülünk, hogy így alakult. Körülbelül hatvan percet játszottunk emberhátrányban, ezért természetes, hogy a végére elfáradtunk. A fáradtság nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is jelentkezik: hiányzik egy lépés, becsúszik egy hiba. Úgy gondolom, a futball igazságos volt, a két mérkőzésen mutatott teljesítményünk alapján megérdemeltük a továbbjutást. Ezt a minőséget, szellemiséget és mentalitást most át kell vinnünk a magyar bajnokságba is.”

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

FERENCVÁROSI TC–TWENTE (holland) 2–2 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 17 200 néző. Vezette: Kopijevszki (ukrán)

FTC: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu (Levi, 88.) – Rommens, Kanikovszki – Zachariassen, Corbu, O'Dowda (Yusuf, 74.) – Joseph (Zohoré, 78.). Vezetőedző: Borbély Balázs

TWENTE: Unnerstall – Van Rooij, Lemkin, Nijstad, Adelgaard (Weidmann, a szünetben) – Zerruki, Van den Belt (Taha, 63.) – D. Rots (Pjaca, 73.), Hlynsson (Lammers, a szünetben), Örjasaeter (Vennegoor of Hesselink, 73.) – Weghorst. Vezetőedző: John van den Brom

Gólszerző: Raemaekers (22. – 11-esből), Joseph (50.), ill. Weghorst (82.), Vennegoor of Hesselink (86.)

Kiállítva: Rommens (36.)

Továbbjutott: a Ferencváros, 4–3-as összesítéssel