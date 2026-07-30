Öttusa: egyéniben és csapatban is világbajnoki cím az U17-esektől

A litvániai Kaunas adott otthont az U17-es és junior öttusázók idei világbajnokságának. A magyar fiatalok erre a megméretésre is bizakodva érkezhettek, hiszen a nem sokkal korábban rendezett Európa-bajnokságon is nagyszerűen teljesítettek.

A vb-n az U17-esek remekeltek.

A fiúk egyéni döntőjében Kántor Benedek kitűnő versenyzéssel nyert aranyérmet.

Kántor Benedek egyéni világbajnok lett Forrás: UIPM

A miskolci Swimming Pentathlon kiválósága az egész döntő alatt stabil teljesítményt nyújtott, vívásban kiemelkedően szerepelt és a záró, kombinált számot a második helyről kezdve ért célba végül elsőként két egyiptomi vetélytársa előtt. Nem mellesleg a fináléban Mitró Milán az 5., Birta Botond pedig a 6. helyen ért célba, így

a Kántor, Mitró, Birta alkotta magyar fiúcsapat ezüstérmes lett az egyiptomiak mögött.

Az U17-es lányok azt a bravúrt hajtották végre, hogy mind a négyen a legjobb nyolc között végeztek. Plébán Virág a 4., Balzsay Jázmin az 5., Kertai Gréta a 6., Kósa Nóra pedig a 8. helyen zárt, így

a Plébán, Balzsay, Kertai összetételű csapat világbajnoki címet szerzett.

A magyar U17-es lányok a vb-dobogó tetején Forrás: UIPM

Kántor és Plébán vegyes váltója pluszban még egy dicséretes ötödik helyet is elért.

A junior nők döntőjében Bauer Blanka a remek laser runjának köszönhetően az egyéni éremért is harcban állt, végül a 4. helyen végzett. A másik magyar finalista, Varga Orsolya a 12. pozícióban zárt. A végelszámolásban

a Bauer, Varga, Rajncsák Diána összetételű csapat bronzéremnek örülhetett.

A junior férfiak döntőjében Tamás Botond egyedüli magyarként szerepelt dicséretesen és végül a 6. helyet érdemelte ki. Az idősebbek további két 4. helyezést is magukénak tudhatnak: közel járt az éremhez a Zemán Zóra, Rajncsák női és a Varga, Gyepessy Domonkos vegyes váltó is.

Augusztusban az U15-ösök és az U19-esek világbajnoksága következik Spanyolországban.

(Kiemelt képünkön: a magyar vb-csapat Forrás: MÖSZ)