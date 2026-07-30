Nemzeti Sportrádió

Amerikai légióssal erősített a bajnok Falco

2026.07.30. 09:02
null
Gray egy idényre cssatlakozott a szombathelyiekhez (Fotó: Getty Images)
Címkék
kosárlabda Juwan Gray Falco férfi kosár NB I
Juwan Gray személyében amerikai légióssal erősítette meg a keretét a férfi kosárlabda NB I-ben címvédő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely.

A vasiak tájékoztatása szerint a 29 éves erőcsatár egy idényre szóló szerződést írt alá. A 203 centis játékos az egyetemi éveit a San Diego és a Towson Egyetem csapataiban töltötte, majd első profi szezonjában a svéd Koping Starsban szerepelt. 

Az elmúlt három idényben a román élvonalbeli CSM Brasov és Steaua Bucuresti alkalmazásában állt, s a fővárosiaknál meccsenként 17 pontot és 6 lepattanót átlagolt, triplakísérleteinek pedig több mint 40 százalékát értékesítette.

Milos Konakov vezetőedző együttese az NB I mellett a Bajnokok Ligája főtábláján is érdekelt lesz a 2026–2027-es évadban.

 

kosárlabda Juwan Gray Falco férfi kosár NB I
Legfrissebb hírek

Szeged: a bravúros bennmaradás története – férfi kosár NB I

Kosárlabda
1 órája

Kosár: hibátlan csoportkört zár az U18-as válogatott a B-divíziós Eb-n

Utánpótlássport
13 órája

Kosár: a 3. meccsüket is megnyerték az U18-as fiúk a B-divíziós Eb-n

Utánpótlássport
2026.07.28. 13:22

Kosár: a bosnyákok legyőzésével kezdtek az U18-asok a B-divíziós Eb-n

Utánpótlássport
2026.07.24. 20:01

Golomán György a lengyel bajnokság címvédőjénél folytatja

Kosárlabda
2026.07.24. 10:53

Kosár: készen állnak az U18-as fiúk a horvátországi B-divíziós Eb-re

Utánpótlássport
2026.07.23. 14:45

Újra nyert Juhásszal a Minnesota Lynx

Amerikai sportok
2026.07.23. 08:50

Maronka Zsombor New Yorkban kosarazik tovább

Kosárlabda
2026.07.22. 13:47