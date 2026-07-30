Amerikai légióssal erősített a bajnok Falco

A vasiak tájékoztatása szerint a 29 éves erőcsatár egy idényre szóló szerződést írt alá. A 203 centis játékos az egyetemi éveit a San Diego és a Towson Egyetem csapataiban töltötte, majd első profi szezonjában a svéd Koping Starsban szerepelt.

Az elmúlt három idényben a román élvonalbeli CSM Brasov és Steaua Bucuresti alkalmazásában állt, s a fővárosiaknál meccsenként 17 pontot és 6 lepattanót átlagolt, triplakísérleteinek pedig több mint 40 százalékát értékesítette.

Milos Konakov vezetőedző együttese az NB I mellett a Bajnokok Ligája főtábláján is érdekelt lesz a 2026–2027-es évadban.