Kézilabda: kiütéses győzelem Kanada ellen az U18-as leány-vb-n

A tunéziaiak elleni nyitó siker után a magyar leány ifjúsági kézilabda-válogatott bejutott a középdöntőbe a romániai vb-n, miután csütörtökön Pitesti-ben 53–15-re nyert Kanada ellen a csoportkör második fordulójában – írja az MTI.

A nemzetközi szövetség honlapja szerint Kun Attila vezetőedző csapatában – amelynek elsődleges célja a negyeddöntőbe jutás – minden mezőnyjátékos szerzett gólt: Somogyi Lilla és Léránt Eszter hét-hét, Keller Petra hat találattal, Radics Noémi 12, Körmendi Lara pedig nyolc védéssel járult hozzá a sikerhez.

A 38 gólos siker nem számít extrém különbségnek a tornán, ugyanis a franciák szerdán 55–2-re, a horvátok csütörtökön 67–4-re verték a Fidzsi-szigetek együttesét.

A magyar csapat szombaton 13 órától a svédek ellen folytatja és zárja ezzel a csoportkört.

U18-as leány-világbajnokság, E-csoport, második mérkőzés (Pitesti, Románia)

MAGYARORSZÁG–KANADA 53–15 (25–27)

MAGYARORSZÁG: Körmendi, Radics (kapusok), Bajnok 4, Keller 6 (2), Kis 5, Kozma 3, Kányai 2, Litschauer 4, Léránt 7, Nagy 3, Nagy-hajdu 1, Somogyi 7, Szigeti 5 (3), Szinay 2, Takács 1, Zákányi 3. Edző: Kun Attila.

KANADA: Cossette, Roy (kapusok), Allard 1, Côté, Desilets 1, Gousy 1, Jimerson 2 (1), Leclair, Masson, Morissette-davies 7, Ouassini 2, Pelletier, Rioux, Rozon, Sénéchal 1, Turcotte. Edző: Eric Choquette.



A magyar válogatott vb-kerete:

Kapusok: Körmendi Lara (Győri ETO), Tábit Vivien (DVSC), Radics Noémi (Kecskeméti NKSE)

Jobbszélső: Keller Petra (DVSC)

Jobbátlövők: Takács Maja (Győri ETO), Somogyi Lilla (Győri ETO)

Irányítók: Szigeti Blanka (FTC), Kozma Liza (FTC)

Beállók: Kollár Kata (NEKA), Szinay Sarolta (DVSC), Bajnok Szófia (FTC)

Balátlövők: Nagy Bianka (Győri ETO), Kányai Villő (Győri ETO), Kis Réka (DVSC), Léránt Eszter (Győri ETO), Litschauer Nikol (DVSC)

Balszélsők: Zákányi Janka (Győri ETO), Nagy-Hajdú Fanni (NEKA)



Szövetségi edző: Kun Attila

Edző: Márián Blanka

Kapusedző: Bakos István

(Kiemelt kép forrása: IHF/kolektiff/Sasa Pahic Szabo)