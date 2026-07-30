Nemzeti Sportrádió

Birkózás: Bárány-Almási ötödik, Szentpál bronzmeccses az U17-es vb-n

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.07.30. 19:24
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Szentpál Vivien Bárány-Almási Bianka utánpótlás bírkózás utánpótlássport U17-es világbajnokság
Bárány-Almási Bianka (73 kg) kikapott panamai ellenfelétől a bronzmeccsen, így az ötödik helyen zárt a bakui U17-es birkózó-világbajnokságon. Szentpál Vivien (46 kg) nagyszerű győzelmekkel az elődöntőig jutott, ott viszont vereséget szenvedett japán riválisától, így pénteken majd a harmadik helyért léphet szőnyegre.

A három érmet nyerő kötöttfogásúaktól csütörtökön a leány birkózók végérvényésen átvették a terepet az azerbajdzsáni U17-es vb-n. Az esti helyosztók programjában ezúttal egy magyar versenyzőnek, Bárány-Almási Biankának szurkolhattunk, aki a 73 kilósok között bronzmeccset vívott. A Kiskunfélegyházi BSE-KIMBA ígéretét 4–0-s hátrányban sajnos betusolta a panamai Aisha Williams Bautista, így Bárány-Almásinak be kellett érnie az ötödik hellyel.

A délelőtti programban három további magyar lány szerepelt, és közülük Szentpál Vivien jutott a legtovább a 46 kilósok mezőnyében. A Dél-Zselic SE-KIMBA reménysége a török Elif Aksoy (tus 4–0-nál) és az azeri Nuray Jafarli (10–8) legyőzésével bekerült a legjobb négy közé, ahol viszont a japán Makino Kokona megállította őt technikai tussal, ezzel Szentpál majd a bronzcsatában lesz érdekelt a péntek esti helyosztós programban.

Szentpál Vivien a bronzéremért küzdhet pénteken az U17-es vb-n Bakuban Forrás: UWW/MBSZ

Zsitovoz Mária (53 kg) és Balázs Zea (61 kg) egyaránt kikapott a nyolcaddöntőben, közülük Zsitovoz folytathatja majd másnap a vigaszágon. Pénteken a szabadfogású fiúk is megkezdik szereplésüket.

(Kiemelt képen: Bárány-Almási Bianka Forrás: UWW/MBSZ)

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