Birkózás: Bárány-Almási ötödik, Szentpál bronzmeccses az U17-es vb-n

A három érmet nyerő kötöttfogásúaktól csütörtökön a leány birkózók végérvényésen átvették a terepet az azerbajdzsáni U17-es vb-n. Az esti helyosztók programjában ezúttal egy magyar versenyzőnek, Bárány-Almási Biankának szurkolhattunk, aki a 73 kilósok között bronzmeccset vívott. A Kiskunfélegyházi BSE-KIMBA ígéretét 4–0-s hátrányban sajnos betusolta a panamai Aisha Williams Bautista, így Bárány-Almásinak be kellett érnie az ötödik hellyel.

A délelőtti programban három további magyar lány szerepelt, és közülük Szentpál Vivien jutott a legtovább a 46 kilósok mezőnyében. A Dél-Zselic SE-KIMBA reménysége a török Elif Aksoy (tus 4–0-nál) és az azeri Nuray Jafarli (10–8) legyőzésével bekerült a legjobb négy közé, ahol viszont a japán Makino Kokona megállította őt technikai tussal, ezzel Szentpál majd a bronzcsatában lesz érdekelt a péntek esti helyosztós programban.

Szentpál Vivien a bronzéremért küzdhet pénteken az U17-es vb-n Bakuban Forrás: UWW/MBSZ

Zsitovoz Mária (53 kg) és Balázs Zea (61 kg) egyaránt kikapott a nyolcaddöntőben, közülük Zsitovoz folytathatja majd másnap a vigaszágon. Pénteken a szabadfogású fiúk is megkezdik szereplésüket.

(Kiemelt képen: Bárány-Almási Bianka Forrás: UWW/MBSZ)