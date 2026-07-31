Spanyol támadó középpályást igazolt a Kispest-Honvéd – hivatalos

„Először játszom külföldön, tisztában vagyok vele, hogy mekkora klubhoz érkezem – mondta a kipestiek honlapjának. – Ez nagy változás az életemben, lépésről lépésre szeretnék haladni a karrieremben. Minél több időt szeretnék a pályán tölteni és jó játékkal meghálálni a bizalmat. Ugyanakkor tudom, hogy nagy a verseny a csapatba kerülésért. Pablóval, aki szintén Santanderből származik, már beszéltem, sok mindenben segített, amióta Magyarországon vagyok. Alig várom már, hogy a pályán is bizonyíthassak a szurkolóknak és a szakmai stábnak.”

García elsősorban a Santander második csapatában, a Rayo Cantabriában és alacsonyabb osztályú csapatokban játszott.

Közleményükben a kispestiek kiemelik, hogy García cselezőkészsége, technikája, és gyorsasága is hasznára válhat a csapatnak.

A mostani nyári átigazolási szezonban Asier García már a második spanyol érkező a Honvédnál, korábban Pablo García – akire Asier utalt a nyilatkozatában – csatlakozott a csapathoz.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISPEST-HONVÉDNÁL

Érkezők: Adi Alic (bosnyák, FK Szileksz Kratovo – Észak-Macedónia), Deian Boldor (román, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Pablo García (spanyol, Arenas Club – Spanyolország, szabadon igazolhatókén), Osman Hadzikic (bosnyák-osztrák, Slaven Belupo – Horvátország), Szamosi Ádám (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg), Asier García (spanyol, Racing Santander – Spnyolország)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérő: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Csilus Tamás (1908 SZAC Budapest), Földi Dominik (szabadon igazolható), Gáspár Dávid (Újpest FC), Ihrig-Farkas Sebestyén (szabadon igazolható), Kesztyűs Barna (szabadon igazolható), Kocsis Gergely (ESMTK), Nyers Ádám (MTK Budapest), Rácz Gergő (Paksi FC), Simon Benedek (szabadon igazolható), Ujváry Ferenc (Újpest FC), Varga Kevin (szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozó: Balázs Teó (Videoton FC Fehérvár)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Szamosi Ádám (Olaszország)