Háromszázötven kilométer busszal? A Kisvárda légiósának meg sem kottyan!

JÓ-E A KISVÁRDÁNAK, ha Nagy Zsolt nem bevethető pénteken a forduló nyitó mérkőzésén? Mert nincs ellenfél, amely ne lélegezne fel a bajnokság egyik legjobb bal oldalon bevethető játékosának távolléte hallatán (a 38-szoros válogatott futballista felcsúti csapata múlt vasárnapi, debreceni mérkőzését sérülés miatt kihagyta), de a szabolcsiak legutóbbi sikere alkalmával éppen ő „szerezte” a gólt, amikor március 6-án a Kisvárda hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Puskás Akadémiát...



„Én fejeltem tovább a labdát, amely aztán Nagy Zsoltról pattant a kapuba, így végül az ő öngóljának könyvelték el – idézte fel a történteket lapunk kérésére Nikola Radmanovac, a Kisvárda belső védője. – Azóta nincs győzelmünk, az előző bajnokság hajrájában rendezettekkel együtt immár kilenc mérkőzés óta nyeretlenek vagyunk, éppen ideje véget vetni ennek a szériának.”



A csapat a Kispest-Honvéd elleni hazai döntetlennel (1–1) kezdte a bajnoki idényt. A hazaiak a 88. percig nem hibáztak, ekkor szögletből gólt kaptak.



„Nem lehettünk elégedettek a Honvéd ellen történtekkel – mondta erre a 29 éves szerb belső védő, aki a télen érkezett Kisvárdára, és csapata utóbbi 15 bajnokijából egyetlen percet sem mulasztott el. – A tanulság az, hogy az utolsó pillanatig koncentrálni kell, be kell tartani a stábtól kapott utasításokat, hogy ne forduljon elő velünk ilyesmi. Illetve lehetőség szerint nagyobb előnyre kell szert tenni a hajrára, főként, hogy a kidolgozott helyzeteink alapján volt is rá esélyünk a múltkor.”



A Kisvárda az NB I legtöbbet utazó csapata, idegenbeli meccsei többségére már előző nap útra kell kelnie. No de mennyire kottyan meg egy magyar viszonylatban már hosszúnak számító, nagyjából 350 kilométeres odaút az olyan futballistának, aki Oroszországban (Baltyika Kalinyin­grad) és Kínában (Csingtao) is szerepelt már?



„A futball része az utazás, itt, Magyarországon ez egyáltalán nem vészes, az eddigi leghosszabb idegenbeli utazásunkat, a Zalaegerszegig tartó nagyjából hatórás buszozást is ki lehetett bírni. Oroszországban sokszor utaztunk vonattal ennél hosszabb ideig, Kínában pedig három-négy órás repülőutat is meg kellett tennünk. A pénteki lesz az első alkalom, hogy a Pancho Arénában léphetek pályára, ahogy hallom és látom, újabb szép stadionban szerepelhetek. Magyarországon minden adva van a megfelelő szintű munkához, így Kisvárdán is. Minden erőt és eszközt bevetettünk a héten is, hogy a lehető legjobb állapotban lépjünk pályára, remélem, ez visszaköszön a mérkőzésen.”



Akár játszik Nagy Zsolt, akár nem...