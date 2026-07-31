Szoboszlai Zsolt: Büszkének kell lenni arra, ha a világon bárhol kimondják a Szoboszlai nevet, akkor nagy eséllyel tudják, honnan jött, mit csinál

– A feleségével, Zsanett-tel kiraktak a közösségi médiában egy közös fotót Dominikkal, miután aláírta az új szerződését a Liverpoollal. Nyilván a fia számára hatalmas mérföldkő az öt évre szóló kontraktus, és a szülők is nagyon büszkék lehetnek a gyermekükre.

– Nem szeretünk szerepelni, de azt a képet valóban megosztottuk – válaszolta Szoboszlai Zsolt, a Liverpool magyar válogatott középpályásának, Szoboszlai Dominiknak az édesapja. – Nemcsak erre, hanem a fiunk minden egyes pillanatára büszkék vagyunk. Azt hiszem, mi teljesen másképp fogjuk fel a történteket, de akár országos szinten is hatalmas elismerés, hogy a Liverpool egy magyar futballistával szerződést hosszabbít, és olyan polcra helyezi ezzel, ahol elég kevesen vannak.

– Már tavaly ősszel arról szóltak a hírek, hogy az angolok mindenképpen szeretnének új megállapodást kötni. Hogyan élték meg ezt a hosszú folyamatot?

– Dominikot nem igazán érdekelte ez, azzal foglalkozott, ami a dolga: futballozott. Igazából egész életében ezt csinálta, a külső körülményeket kizárva játszott. Úgy igyekeztünk felkészíteni az életre, hogy mindennek meglesz az eredménye, amiért megdolgozik, a szerződésajánlat meg úgyis jön, nem kell azon aggódni. Most sem kellett pánikolni, a következő két évre még érvényes szerződése volt a Liverpoollal, szóval nem volt miért bármi rendelleneset csinálni ebben a folyamatban, csak élnie kellett a megszokott életét és játszani.

Szoboszlai Dominik kiválóan érzi magát Liverpoolban, a negyedik idényét kezdi meg a „vörösök” szerelésében (Fotó: Getty Images)

– Az ön fejében mi járt a hosszabbítással kapcsolatban? Más csapatokról is írt a sajtó, többek között a Real Madridról.

– A végeredmény mutatja, mi lett a legjobb döntés. Azzal nem foglalkozunk, hogy mi jelenik meg a hírekben, gondolom, kell a médiumoknak a szenzáció. Nyilván egy huszonöt éves játékos esetében nem arról írnak a lapok, hogy abbahagyja-e a futballt, vagy sem, hanem a lehetséges átigazolásáról, szerződéshosszabbításáról. Így lehet fenntartani a pletykákat.

A Liverpoolnál is tisztában voltak azzal, hogy a régi szerződés még két évig élt volna, de úgy érezték, megérett az idő arra, hogy újat hozzanak tető alá.

– A színfalak mögött teljesen más zajlik…

– Persze. Ebben a történetben sem a klub, sem Dominik nem kapkodott, minden a megszokott mederben zajlott. A Liverpoolnál is tisztában voltak azzal, hogy a régi szerződés még két évig élt volna, de úgy érezték, megérett az idő arra, hogy újat hozzanak tető alá.

– A Liverpool tradicionális „gigaklub” a világ futballjában, a legnagyobbak közé tartozik. Dominik ezzel a hosszabbítással letette a garast amellett, hogy az együttes legendájává váljon?

– A Liverpool tényleg ritkaságszámba menő tradícióval bír, azt hiszem, nem szabad azon keseregni, hogy egy magyar futballista – az én esetemben a fiam – ott hosszabbít és esetleg nem igazol máshova. Talán példaértékű mások számára is, hogy ha a tehetség rengeteg munkával párosul, el lehet érni ilyen magasságokba. Tudjuk, nem mindennap történik ilyen, de a futballunkban azon kell dolgozni, hogy sokkal gyakrabban forduljon elő, hogy magyar futballista kerül elit ligába.

– Dominik ennél többet nem nagyon tehet, hiszen magyar példaképe van a gyerekeknek. Gyakran érzi a fia által kiváltott rajongást?

– Igen, és nagyon örülök annak, hogy rengeteg gyereket látok Magyarországon, akik nem Neymar- vagy Messi-mezben szaladgálnak az utcákon, hanem magyar játékosok nevét látjuk a hátukon. Ez egy olyan kezdeti lépcsőfok, amelyre lehet alapozni. Azt hiszem, büszkének kell lenni arra, hogy ha a világon bárhol kimondják a Szoboszlai nevet, akkor nagy eséllyel tudják, honnan jött, mit csinál, melyik csapatban futballozik. A múlt héten Olaszországban nyaraltunk, és Veronában két olyan embert is láttunk, akik Liverpool-mezben, Szoboszlai felirattal sétálgattak – nem magyarok voltak.

– Megszólította őket?

– Az egyik kissráccal beszéltünk, cseh család volt, az anyuka tudott magyarul. Megkérdeztem, miért éppen Szoboszlai-mezt viselnek, amire azt felelte, hogy ő a kedvenc játékosa.

– Gondolom, dagadt a melle a büszkeségtől. Felfedte, hogy ön az édesapja?

– Igen, ez a végén azért kiderült, és ennek örömére csináltunk is egy közös fotót.

– Dominik még mindig nagyon fiatal, amikor az új szerződése lejár, csak harmincéves lesz. Természetesen adódhatnak a következő öt évben is egyéb lehetőségek, de el tudja képzelni, hogy a legmagasabb szinten csak a Liverpoolban játszik a fia?

– A mai világban minden elképzelhető, és nyilván nem leszek szomorú, ha mondjuk olyan karriert fut be a Liverpoolnál, mint Steven Gerrard. A félreértések elkerülése végett, nem azt mondom, hogy olyan helyet tölthet be a klubnál, mint a legendás középpályás, aki mégiscsak angol és saját nevelés. Szóval igen, ha Dominik a Liverpoolban tölti karrierje legjobb időszakát, mindenki büszke lehet rá, természetesen mi is.

Lendületesen, nagy kedvvel futballozott Szoboszlai Dominik a Wrexham elleni edzőmeccsen is (Fotó: Getty Images)

– Az előző idényben a szakvélemények és különböző szavazások alapján is a fia lett a Liverpool legjobbja. Ön mindig a legnagyobb kritikusa, ennek fényében milyennek látta a teljesítményét?

– Én is azt gondolom, hogy remek idényt zárt, de ahogy mondta, mindig kritikus vagyok, és még többet, még többet, még többet szeretnék. Mindig és mindent lehet jobban csinálni, teljesen mindegy, mi az adott munka gyümölcse. Dominik sok poszton helytállt és segített a csapatnak. A Liverpoolnak sajnos egy kicsit gyengébben sikerült az előző évad, ha mindenkiben benne lett volna az a „kraft”, amellyel a 2025-ös bajnoki címet sikerült elérni, biztosan meglett volna a dobogó is.

– Külső szemlélőként milyen okokat látott, amiért nem ment a játék az együttesnek?

– Nagyon nehéz erről véleményt mondani, mert nem töltöttem a mindennapjaimat a Liverpool játékának elemzésével. Amikor Dominikot kérdeztem, hogy mi újság velük, azt mondta, nem tudja, most ilyen passzban vannak valamiért. A valódi szakmai okokat nem tudom, de az is biztos, hogy szerencséje sem volt a Liverpoolnak, hiszen sok olyan meccset vesztett el az utolsó pillanatban, amilyet a bajnoki címet eredményező idényben viszont megnyert. Azt számoltam, hogy tizenhárom pontot bukott el a csapat az utolsó pillanatban. Gondoljunk bele, ha ezt hozzácsapjuk az elért eredményhez, akkor simán megvan az első három hely valamelyike.

– Andoni Iraola személyében új edző irányítja a Liverpoolt, Dominik az első meccsén gyönyörű gólt szerzett, láthatóan élvezte a játékot. Milyen szerepkört kaphat a fia az új szakmai stábtól, mennyiben változhatnak meg az eddigi feladatai?

– Ami feltűnt, hogy sokkal intenzívebb, erősebb a letámadás, gyorsan nyomás alá helyezik az ellenfelet, hogy labdát tudjanak szerezni a rivális kapujához közel. Messzemenő következtetést nem lehet még levonni, mert a világbajnokságon szereplő labdarúgók még nem szálltak be, sokan hiányoznak az alapcsapatból. Fontos lenne, hogy a korábban megsérült játékosok is visszatérjenek, és lássuk, velük együtt mire képes a Liverpool. Dominikkal kapcsolatban az első benyomásom az, hogy egyfajta vezérszerepet kaphat a pályán és várják tőle, hogy szervezze a játékot. Szerencsére az első két mérkőzésen a csapatkapitányi karszalag is rá került, és ennek nagyon örült. Nyilván ez Virgil van Dijk hiányában történt, de az látszik, hogy Dominik előrébb került a rangsorban a Liverpoolnál, és ebben a helyzetben vélhetően Iraola vagy a szakmai stáb jelölte ki, ki viselje a szalagot.

Fotó: Getty Images

– Ahogy említette is, mindig többet és többet szeretne látni a fiától. Milyen területen kellene még fejlődnie? Mondjuk lehetne veszélyesebb fejjel az ellenfél kapuja előtt?

– Kényes kérdésre tapintott. Korábban volt olyan fogadalmam, hogy csinálok valami őrültséget, ha Dominik gólt fejel, aztán két héttel később ez sikerült neki a Chelsea ellen… Az volt életének második, talán harmadik fejes gólja pályafutása során. Tény, hogy nem a fejjátékáról híres, pedig tanítottuk, foglalkoztunk vele. Mondhatnám, hogy szögletek után lehetne veszélyesebb, de azt a játékost még nem találták ki, hogy aki beadja a labdát, az beér és be is fejeli. Azt azonban kiemelném, hogy védekezésben kiemelkedő a fejese, mert nem vakon bólintja el a labdát, hanem irányítja, ezzel a résszel nincsen baj.

– Dominik apuka lett tavaly nyáron. Sokat változott a személyisége azóta?

– Dominik felnőtt ember. Régóta éretten gondolkodik, de ezek a változások, illetve a karrierje során elért eredmények, gyűjtött tapasztalatok megedzették. Huszonöt évesen felelősségteljesen él, családja van. Amin nem tud változtatni, hogy nekem mindig a gyerekem marad…