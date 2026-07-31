A Twenténél úgy vélik, nem volt sokkal jobb a Fradi, csak okosabb

A De Telegraaf alapvetően csak a tényt emeli ki, hogy a Twente kiesett a Ferencvárossal szemben, és jövő héten a DAC vár majd rá a Konferencialiga selejtezőjében. A lap kiemeli, hogy a Ferencvárosnak emberhátrányban is sikerült gólt szereznie a múlt héten duplázó Lenny Joseph pontos lapos lövésével, és a Twente csak a 82. percben tudott először betalálni, pedig a 35. perctől emberelőnyben játszott.

A vi.nl futballportál a Twente vezetőedzőjét idézi a csütörtöki meccs kapcsán, John van den Brom csalódottan ismerte el, csapata nincs azon a szinten, amit az Európa-liga megkövetel.

„Ez helyes megfigyelés – mondta a felvetésre a szakember az ESPN-nek. – Egy jó képességű csapat ellen játszottunk, ezt nem szabad elfelejteni, de akárcsak a múlt héten, most is az ellenfél kezére játszottunk, mg tíz emberrel szemben is. Az első félidőt szörnyű volt nézni, edzői szemmel az volt a legnehezebb. Sokat volt nálunk a labda, de kezdeni kellett volna vele valamit. Legalább magas tempóban kellett volna tartanunk, mert így lehet kifárasztani az ellenfelet, de túl keveset tettünk ezért. Fiatal csapatunk van, de vannak olyan srácok is, akik már játszottak világbajnokságon is, ők hozták magukat, de a fiataloknak tanulniuk kell ebből.”

Van den Brom a kiesés ellenére nem gondolja úgy, hogy a Twente sokkal gyengébb lenne a Ferencvárosnál.

„Okosabbak és előrébb járnak, de nem gondolom, hogy sokkal jobbak nálunk. Igen, győztek, de ha megfelelően végeztük volna a magunk dolgát, akkor sokkal több érhettünk volna el.” A folytatás kapcsán a szakember hozzátette, a Konferencialigában, a DAC ellen is egy érett csapat vár rájuk, de tanulni kell a hibákból, hogy készen állhassanak a jövő heti folytatásra.

A közszolgálati NOS azt emelte ki, hogy John van den Brom a múlt heti vereség ellenére nem változtatott a Twente kezdőcsapatán a Groupama Arénában rendezett visszavágón sem.

„Van den Brom korábban azt mondta, kicsit stabilabban kellett volna játszaniuk, amikor náluk volt a labda, de úgy tűnik ez az üzenet nem jutott el a játékosaihoz, mert a mérkőzés elején hanyagul játszottak és gyakran veszítették el a labdát – írja a nos.nl. – A Twente csak szórványosan jutott el az ellenfél térfelére a labdával és gyorsan el is veszítette. A Ferencváros nem sokat támadott, de amint eljutott a tizenhatosig, rögtön meggyűlt a Twente baja. Keserű pirula volt a vendégek számára, hogy emberelőnyben is 2–0-s hátrányba kerültek, és nem tudtak felépített támadást vezetni. A Ferencváros kapusának, Dibusz Dénesnek a második félidő közepén kellett először játékba avatkoznia. A 83. percben az addig gyakorlatilag láthatatlan Weghorst fejes után a Twente dicsőséges felzárkózásban reménykedhetett, különösen miután Hesselink is gólt fejelt. Lemkin majdnem 3–2-re módosította az állást, de a labda fölé szállt.”

„A Twente kiesett a tíz emberrel játszó Ferencvárossal szemben – erre a szégyen a megfelelő szó” – ezt már az ad.nl írja, amely idézi is a hollandoktól Daan Rots véleményét.

„Nagyon frusztráló este volt. Ha a két meccset együtt nézzük, technikailag jobbak vagyunk, de ők az okosabbak. Tovább kell lépnünk, hogy a Konferencialigába még be tudjunk jutni” – fogalmazott a szélső.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

FERENCVÁROSI TC–TWENTE (holland) 2–2 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 17 200 néző. Vezette: Kopijevszki (ukrán)

FTC: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu (Levi, 88.) – Rommens, Kanikovszki – Zachariassen, Corbu, O'Dowda (Yusuf, 74.) – Joseph (Zohoré, 78.). Vezetőedző: Borbély Balázs

TWENTE: Unnerstall – Van Rooij, Lemkin, Nijstad, Adelgaard (Weidmann, a szünetben) – Zerruki, Van den Belt (Taha, 63.) – D. Rots (Pjaca, 73.), Hlynsson (Lammers, a szünetben), Örjasaeter (Vennegoor of Hesselink, 73.) – Weghorst. Vezetőedző: John van den Brom

Gólszerző: Raemaekers (22. – 11-esből), Joseph (50.), ill. Weghorst (82.), Vennegoor of Hesselink (86.)

Kiállítva: Rommens (36.)

Továbbjutott: a Ferencváros, 4–3-as összesítéssel