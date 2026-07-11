Nemzeti Sportrádió

Öttusa: ezüstérmes a magyar fiúcsapat az U17-es Eb-n

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2026.07.11. 11:26
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Öttusa utánpótlás utánpótlássport
Juhász Szilveszter, Kántor Benedek és Mitró Milán ezüstérmet szerzett a fiúcsapatok versenyében az U17-es öttusa Európa-bajnokságon.

A spanyolországi Pontevedrában zajló U17-es öttusa Európa-bajnokságon Juhász Szilveszter az 5., Kántor Benedek a 6., Mitró Milán a 8., Birta Botond pedig a 22. helyen fejezte be a döntőt, a három legjobb magyar versenyző eredménye pedig összesítésben csapatezüstérmet ért, így

Juhász, Kántor és Mitró is felállhatott a dobogó második fokára.

Szombaton a mixváltóval folytatódik a korosztályos Európa-bajnokság: a leány és a fiú egyéni verseny legjobb magyarja, Plébán Virág és Juhász Szilveszter képviseli Magyarországot.

(Kiemelt képünkön: a magyar fiúcsapat az U17-es Eb-dobogón Forrás: Magyar Öttusa Szövetség)

Öttusa utánpótlás utánpótlássport
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