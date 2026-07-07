Kézilabda: szerdán kezdődik az U20-as férfi Európa-bajnokság

Szerdán megkezdődik a teremszakágban a második idei korosztályos kézilabda-világverseny, az U20-as női válogatott 13. helyével végződő kínai világbajnokság után az U20-as férficsapat is megméreti magát, méghozzá a Romániában megrendezendő Európa-bajnokságon.

A 2006-os és 2007-es születésű játékosok alkotta együttes szűk egy éve dolgozik a Sótonyi László szövetségi edző vezette stábbal, előtte két évig (az ifjúsági korosztályban) Gulyás István irányította a gárdát. Ifiként 2024-ben Európa-bajnoki harmadik lett a csapat, míg tavaly a világbajnokságon pedig hetedikként zárt.

A keret tagjai mind tapasztaltak a felnőttmezőnyben, az NB I-ben vagy az NB I/B-ben szerepelnek, de

olyanok is vannak, akik már a Bajnokok Ligájában is bemutatkozhattak, sőt gólt is szereztek,

gondoljunk csak a veszprémi Gáncs-Pető Mátéra vagy a szegedi Fazekas Mátéra.

A válogatott több alkalommal edzőtáborozott a 2025/2026-os évadban, legutóbb Inárcson készült, ahol felkészülési meccsen előbb Ausztria (30–29), majd Portugália (27–19) csapatát is legyőzte.

Az Eb-n magyarok a csehekkel, a szlovénokkal és a lengyelekkel kerültek egy csoportba, amelyből az első kettő jut tovább a középdöntőbe. Bár az említett két ifjúsági világversenyen mindhárom együttest megelőztük (a lengyelek a tavalyi vb-n nem vettek részt), biztosan nem lesz könnyű dolguk, a szlovénoknál például várhatóan a Celje 18 éves irányítója, Aljus Anzic is pályára lép, akit nemrégiben a Pick Szegeddel hoztak hírbe.

„Az Európa-bajnokságon való szereplés senkinek sem lesz új, a stábunkkal viszont ezek a játékosok először méretik meg magukat világversenyen. Ha sikerül a védekezésünket olyan szintre hoznunk, mint a legutolsó felkészülési meccsünkön a portugálok ellen, akkor versenyképes lesz a csapatunk. Összességében hullámzó a srácok teljesítménye, akár egy mérkőzésen belül is, ezen is hangsúly lesz, hogy minél koncentráltabbak legyünk.

Első körben a legjobb nyolcba kerülés a célunk, utána meglátjuk, mi történik.

Az ellenfeleinkből felkészültünk, de elsősorban a csehekre fókuszáltunk, mert a másik két ellenfelünket a helyszínen élőben is látjuk majd” – mondta az Utánpótlássportnak a kezdés előtt Sótonyi László.

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

Július 8., szerda, 18:30 Magyarország-Csehország

Július 9., csütörtök, 18:30 Magyarország-Szlovénia

Július 11., szombat, 18:30 Lengyelország-Magyarország



A magyar válogatott Eb-kerete:

Kapusok: Balogh Ádám (FTC), Erdei Benedek (Balatonfüredi Kézilabda Akadémia), Várady-Szabó László (Veszprém Handball Academy)

Jobbszélsők: Szujó Zsombor (CYEB-Budakalász), Kucsera Máté (OTP Bank-PICK Szeged)

Jobbátlövő: Horváth Dávid (Budai Farkasok-Rév)

Irányítók: Apró Botond (Veszprém Handball Academy), Eklemovic Márkó (ETO University HT), Pintér Koppány (Veszprém Handball Academy),

Beállók: Furka Márton (OTP Bank-PICK Szeged), Mészáros Máté (LIQUI MOLY NEKA), Zakor Zalán (ETO University HT)

Balátlövők: Fazekas Máté (OTP Bank-PICK Szeged), Gazsó Péter (LIQUI MOLY NEKA), Vincze Péter (OTP Bank-PICK Szeged), Horváth-Garaba Ádám (FTC)

Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (ONE Veszprém HC), Hoffmann Balázs (Szigetszentmiklósi KSK)



Szövetségi edző: Sótonyi László

Edző: Tombor Csaba

Kapusedző: Nahaj László

Erőnléti edző: Lattenstein Dániel