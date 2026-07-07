Stones ráijesztett Tuchelre az angolok ünneplése közben – videó

Mint ismert, az angol labdarúgó-válogatott játékosa, Jordan Henderson a Mexikó elleni vb-továbbjutás után megsérült az ünneplés közben, emiatt a torna hátralévő szakaszában már nem léphet pályára. Nos, a szigetországiak másik tagja, John Stones is a vállát fájlalva ijesztett rá Thomas Tuchel szövetségi kapitányra, ám mint később kiderült, ezúttal csak egy ártatlan tréfáról volt szó.

A videón mindenesetre jól látható, hogy Tuchel elsőre megijedt, amikor Stones az öltözői táncolás kellős közepén viccből elkezdett a vállára mutogatni, hogy fájlalja. Aggódnia nem kell, a középső védő bevethető lesz az angolok következő mérkőzésein is- A bejegyzés megtekintése az Instagramon England football team (@england) által megosztott bejegyzés