Nemzeti Sportrádió

Stones ráijesztett Tuchelre az angolok ünneplése közben – videó

T. Z.T. Z.
2026.07.07. 09:36
null
John Stones (Fotó: Getty Images)
Címkék
John Stones foci vb 2026 Anglia Thomas Tuchel
Mint ismert, az angol labdarúgó-válogatott játékosa, Jordan Henderson a Mexikó elleni vb-továbbjutás után megsérült az ünneplés közben, emiatt a torna hátralévő szakaszában már nem léphet pályára. Nos, a szigetországiak másik tagja, John Stones is a vállát fájlalva ijesztett rá Thomas Tuchel szövetségi kapitányra, ám mint később kiderült, ezúttal csak egy ártatlan tréfáról volt szó.

A videón mindenesetre jól látható, hogy Tuchel elsőre megijedt, amikor Stones az öltözői táncolás kellős közepén viccből elkezdett a vállára mutogatni, hogy fájlalja. Aggódnia nem kell, a középső védő bevethető lesz az angolok következő mérkőzésein is-

 

John Stones foci vb 2026 Anglia Thomas Tuchel
Legfrissebb hírek

Közösségi oldalán is odaszúrt az USA-nak és a FIFA-nak a belga válogatott

Foci vb 2026
6 perce

„Ő az elveszett ikertestvérem” – Haalandot utánozva robbant be a svéd modell

Foci vb 2026
36 perce

Cristiano Ronaldo kedvese meglepte Lionel Messi feleségét

Foci vb 2026
1 órája

Megnyugodhatnak az angolok, visszatért Harry Kane hangja – videón a csapatkapitány üzenete

Foci vb 2026
1 órája

„Én elfogadtam a döntést” – Balogun is megszólalt a botránya kapcsán

Foci vb 2026
1 órája

A belga játékosok kifigurázták Trumpot a felfüggesztett piros lap miatt – videó

Foci vb 2026
2 órája

Mbappé durva, rasszista támadást kapott, de a válasz sem maradt el

Foci vb 2026
2 órája

Videó: Merino hajrábeli találata és a belgák négyese – a 26. játéknap góljai egy helyen

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik