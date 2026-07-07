Nemzeti Sportrádió

Megnyugodhatnak az angolok, visszatért Harry Kane hangja – videón a csapatkapitány üzenete

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.07.07. 08:40
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Harry Kane rendkívül lelkesen értékelt (Fotó: Getty Images)
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angol labdarúgó-válogatott foci vb 2026 Harry Kane
Harry Kane humorosan reagált arra a felkapott interjújára, amelyet az angol válogatott Mexikó elleni, 3–2-es világbajnoki nyolcaddöntős győzelmét követően adott. Az angol csapatkapitány hangja szinte teljesen elment az ünneplés során, de egy nappal később már megnyugtatta a szurkolókat: ismét rendben van.

Harry Kane tizenegyesből volt eredményes a találkozón, amellyel 3–1-re módosította az állást, nem sokkal azután, hogy Jarell Quansah piros lapot kapott. Bár Raúl Jiménez szintén tizenegyesből még szépített, a tíz emberrel játszó angolok megőrizték előnyüket, és bejutottak a negyeddöntőbe, ahol Norvégia lesz az ellenfelük.

A lefújás után az angol játékosok ismét együtt énekelték az Oasis legendás slágerét, a Wonderwallt, ami alaposan megviselte Kane hangszálait.

Foci vb 2026
Tegnap, 5:52

Ezt érdemes végighallgatni: Harry Kane-nek nem maradt hangja a meccs végi interjúra – VIDEÓ

Az angol válogatott immár hatgólos csatára beszélt volna, csak nem igazán tudott.

A különleges hangszínnel adott interjú gyorsan bejárta a közösségi médiát, Kane pedig kedden egy videóban reagált a történtekre: „Ahogy halljátok, visszatért a hangom. Hát, micsoda legendás interjú volt tegnap este! Örülök, hogy mindenki ilyen jót nevetett rajta a közösségi médiában. De igen, tökéletes interjú volt egy tökéletes este lezárásaként.”

Bár a hangja még kissé rekedt volt, már sokkal közelebb állt ahhoz, amit az angol szurkolók megszokhattak tőle. A csapatkapitány arról is beszélt, milyen különleges élmény volt számára a Mexikó elleni összecsapás.

„Már az is különleges volt, ahogy készültünk erre a mérkőzésre. A hangulat, a stadion... Szerintem mindenki izgatott volt, hogy részese lehet ennek az ikonikus meccsnek. Aztán a találkozó során minden nehézséget leküzdöttünk, úgy harcoltunk, ahogy kellett, mindenki feláldozta magát a csapatért, és a srácok a pálya minden egyes négyzetcentiméterén küzdöttek. Őszintén mondom, hihetetlen élmény volt ennek a részese lenni.”

„Kétségkívül ez az egyik kedvenc mérkőzésem az angol válogatott mezében. Most regenerálódunk, lenyugszunk, lesz néhány nyugodtabb napunk, aztán felkészülünk egy óriási negyeddöntőre.”

Az angolok szombaton Miamiban csapnak össze Norvégiával a világbajnokság negyeddöntőjében, ahol Kane Erling Haalanddal vívhat külön párharcot.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
MEXIKÓ–ANGLIA 2–3 (1–2)

angol labdarúgó-válogatott foci vb 2026 Harry Kane
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