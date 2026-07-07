Megnyugodhatnak az angolok, visszatért Harry Kane hangja – videón a csapatkapitány üzenete

A különleges hangszínnel adott interjú gyorsan bejárta a közösségi médiát, Kane pedig kedden egy videóban reagált a történtekre: „Ahogy halljátok, visszatért a hangom. Hát, micsoda legendás interjú volt tegnap este! Örülök, hogy mindenki ilyen jót nevetett rajta a közösségi médiában. De igen, tökéletes interjú volt egy tökéletes este lezárásaként.”

Bár a hangja még kissé rekedt volt, már sokkal közelebb állt ahhoz, amit az angol szurkolók megszokhattak tőle. A csapatkapitány arról is beszélt, milyen különleges élmény volt számára a Mexikó elleni összecsapás.

„Már az is különleges volt, ahogy készültünk erre a mérkőzésre. A hangulat, a stadion... Szerintem mindenki izgatott volt, hogy részese lehet ennek az ikonikus meccsnek. Aztán a találkozó során minden nehézséget leküzdöttünk, úgy harcoltunk, ahogy kellett, mindenki feláldozta magát a csapatért, és a srácok a pálya minden egyes négyzetcentiméterén küzdöttek. Őszintén mondom, hihetetlen élmény volt ennek a részese lenni.”

Voice is back! 😂 Reflecting on an incredible night in Mexico… 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/YdCQo1XGoB — Harry Kane (@HKane) July 6, 2026

„Kétségkívül ez az egyik kedvenc mérkőzésem az angol válogatott mezében. Most regenerálódunk, lenyugszunk, lesz néhány nyugodtabb napunk, aztán felkészülünk egy óriási negyeddöntőre.”

Az angolok szombaton Miamiban csapnak össze Norvégiával a világbajnokság negyeddöntőjében, ahol Kane Erling Haalanddal vívhat külön párharcot.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

MEXIKÓ–ANGLIA 2–3 (1–2)