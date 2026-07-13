Nemzeti Sportrádió

A jövő sztárjai: Cziczlavicz Dávid és Toronyai Miklós

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.07.13. 09:00
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Cziczlavicz Dávid röplabda A jövő sztárjai utánpótlás podcast utánpótlássport Toronyai Miklós
Az Utanpotlassport.hu által készített, a Nemzeti Sportrádióban hallható A jövő sztárjai című magazinműsor újabb adásának vendége a felnőtt férfi röplabda-válogatott 20 éves centere, Cziczlavicz Dávid és a nemzeti csapat másodedzője, Toronyai Miklós.

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu sorozatának újabb vendége a Kazincbarcikán nevelkedett 20 éves röplabdázó, az Extraliga legjobb blokkója, a felnőttválogatott centere, Cziczlavicz Dávid, illetve a nemzeti együttes másodedzője, Toronyai Miklós.

A Hornyák Balázs által készített beszélgetésből kiderül,

hogyan vezetett Cziczlavicz útja a borsodi kis faluból, Kurityánból egészen a Vegyész RC Kazincbarcika első csapatáig,

amelynek immár évek óta meghatározó tagja az Extraligában. Szó esik arról is, hogy az ősztől már Csehországban folytatja pályafutását, és elmondja, mit vár a légiós léttől egy, az itthoninál magasabban jegyzett bajnokságban. Emellett Dávid arról is beszélt, mit jelent számára az, hogy húszévesen már a felnőttválogatottban is kulcsszerep hárul rá egyébként több fiatal kortársával egyetemben. Toronyai Miklóst pedig arról is faggattuk, mégis mi kellene ahhoz, hogy

a hazai fiúutánpótlás a jövőben eredményesebbé válhasson nemzetközi szinten, és közelítsen az európai elithez.

A podcast elérhető ITT.

(Kiemelt képünkön: Cziczlavicz Dávid és Toronyai Miklós Fotó: Máj Tamás)

Cziczlavicz Dávid röplabda A jövő sztárjai utánpótlás podcast utánpótlássport Toronyai Miklós
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