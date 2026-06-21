Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: német és román győzelem a kolozsvári U21-es Eb-n

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.06.21. 19:39
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U21-es Európa-bajnokság utánpótlás utánpótlássport Asztalitenisz
A férfiak között a német Andre Bertelsmeier, a nők mezőnyében a román Bianca Mei Rosu nyert egyesben az U21-es asztaliteniszezők kolozsvári Európa-bajnokságán. Magyar játékos nem indult az Eb-n.

Vasárnap délután véget értek a küzdelmek a Kolozsvárban rendezett U21-es asztalitenisz Európa-bajnokságon. Záró felvonásként az egyes versenyszámok döntőivel fejeződött be a program. A férfiaknál német házidöntőt rendeztek, amelyben Andre Bertelsmeier 4:3-ra verte honfitársát, Wim Verdonschotot. A nők fináléjában a hazai környezetben szereplő, román Bianca Mei Rosu 4:1-re győzött a szlovén Sara Tokic ellen.

Férfi párosban Bertelsmeier és Verdonschot egymás oldalán szerezte meg aranyat, míg a nőknél az Anna Brzyska, Zuzanna Wielgos lengyel duó diadalmaskodott. Vegyes párosban a Iulian Chirita, Anna Hursey román, walesi kettős nyert.

Ahogyan arról beharangozónkban is írtunk, magyar játékos nem indult a kontinensbajnokságon.

Július 10-től a portugália Gondomarban következik az ifjúságiak és serdülők Európa-bajnoksága.

(Kiemelt képen: Bianca Mei Rosu Forrás: ETTU)

U21-es Európa-bajnokság utánpótlás utánpótlássport Asztalitenisz
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