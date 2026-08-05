Vízilabda: háromból három az U16-os fiúválogatott mérlege a vb-n
Tizenöt góllal győzte le Malajzia csapatát a magyar válogatott a zágrábi U16-os fiú vízilabda-világbajnokság harmadik csoportmeccsén.
Az ukrán és a török csapat legyőzése után Malajzia együttesével találkozott a zágrábi U16-os fiú vízilabda-világbajnokságon a magyar korosztályos válogatott, amely a várakozásnak megfelelően magabiztos, tizenöt gólos győzelmet aratott.
Csütörtökön várhatóan az eddigi legnehezebb megoldandó feladat vár a magyarokra, akik a görög csapattal meccselnek majd.
U16-OS FIÚ-VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
Harmadik csoportmérkőzés
Magyarország–Malajzia 18–3 (6–0, 4–1, 5–1, 3–1)
Gólszerzőink: Szaka O., Fráter O. 4, Nagy B., Papp L., Nagy-Hornok 2-2, Fabinyi H., Bekker Z., Stogicza L., Paróczai B.
Az U16-os fiú vb-csapat:
Bekker Zalán
Budai-Csillag Dominik
Dávid Barna
Éder Barnabás
Fabinyi Huba
Fráter Olivér
Lászlófi András
Maschl Bertalan
Nagy Benedek
Nagy-Hornok Sámuel
Papp László
Paróczai Bendegúz
Saska Barnabás
Stogicza Levente
Szaka Olivér
Harmadik csoportmérkőzés
Magyarország–Malajzia 18–3 (6–0, 4–1, 5–1, 3–1)
Gólszerzőink: Szaka O., Fráter O. 4, Nagy B., Papp L., Nagy-Hornok 2-2, Fabinyi H., Bekker Z., Stogicza L., Paróczai B.
Az U16-os fiú vb-csapat:
Bekker Zalán
Budai-Csillag Dominik
Dávid Barna
Éder Barnabás
Fabinyi Huba
Fráter Olivér
Lászlófi András
Maschl Bertalan
Nagy Benedek
Nagy-Hornok Sámuel
Papp László
Paróczai Bendegúz
Saska Barnabás
Stogicza Levente
Szaka Olivér
(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)
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