Vízilabda: háromból három az U16-os fiúválogatott mérlege a vb-n

Az ukrán és a török csapat legyőzése után Malajzia együttesével találkozott a zágrábi U16-os fiú vízilabda-világbajnokságon a magyar korosztályos válogatott, amely a várakozásnak megfelelően magabiztos, tizenöt gólos győzelmet aratott.

Csütörtökön várhatóan az eddigi legnehezebb megoldandó feladat vár a magyarokra, akik a görög csapattal meccselnek majd.

U16-OS FIÚ-VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

Harmadik csoportmérkőzés

Magyarország–Malajzia 18–3 (6–0, 4–1, 5–1, 3–1)

Gólszerzőink: Szaka O., Fráter O. 4, Nagy B., Papp L., Nagy-Hornok 2-2, Fabinyi H., Bekker Z., Stogicza L., Paróczai B.



Az U16-os fiú vb-csapat:

Bekker Zalán

Budai-Csillag Dominik

Dávid Barna

Éder Barnabás

Fabinyi Huba

Fráter Olivér

Lászlófi András

Maschl Bertalan

Nagy Benedek

Nagy-Hornok Sámuel

Papp László

Paróczai Bendegúz

Saska Barnabás

Stogicza Levente

Szaka Olivér

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)