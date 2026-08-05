Öttusa: két éve Eb-t nyert, most világbajnok lett Kántor Benedek

Július végén Kántor Benedek

aranyérmet nyert az U17-esek között a litvániai Kaunasban rendezett korosztályos öttusa-világbajnokságon.

A miskolci Swimming Pentathlon Club kitűnősége az egész döntő alatt stabil teljesítményt nyújtott, vívásban kiemelkedően szerepelt és a záró, kombinált számot a második helyről kezdve ért célba végül elsőként a két egyiptomi vetélytárs, Momen Abdelmgeed és Mohamed Abodakika előtt.

Kántor Benedek U17-es vb-t nyert Kaunasban Forrás: UIPM

Szécsi Nemere a tavaly Dél-Afrikában szerzett elsősége után tehát az idén ismét magyar reménység állhatott fel az U17-es vb-dobogó legmagasabb fokára.

A Fázold Henrik és Fázoldné Ecsédi Zsuzsanna szakmai felügyelete mellett felkészülő 16 éves öttusázónak nem ez volt az első nagy nemzetközi sikere, ugyanis

két éve Szófiában egyéni U15-ös Európa-bajnoki címet szerzett.

Nem mellesleg most Kaunasban és az azt megelőző pontevedrai U17-es Eb-n csapatban ezüstérmes lett.

„Nagyon jól sikerült a világbajnoki döntő, eddigi pályafutásom legnagyobb sikerét értem el Litvániában – mondja Benedek. – A döntő előtt most valamiért kevésbé izgultam és nagyon jó vívással kezdtem, majd az OCR-pályán egyéni csúcsot értem el. Úszásban magamhoz képest gyengébben szerepeltem, de a laser runban így is a második helyről rajtolhattam tíz másodperces hátrányban. Azt viszont tudtam, hogy az elsőként induló ukrán ellenfelem nem a legjobb kombis, így elsősorban magamra és az utánam érkező egyiptomiakra figyeltem. Nem kezdtem jól, de egyre fókuszáltabbá váltam és az utolsó, nagyon fontos lövészetem hibátlan lett, így elsőként futottam ki a lőállásból.

Onnan már mindent beleadtam, hogy megtartsam az előnyömet, és nagyon örülök, hogy sikerült.

Elsőként a célban Forrás: UIPM

Benedek elmondta, hogy a világbajnokság előtt nem volt benne biztos, hogy képes lesz az aranyat érő szereplésre, mert az Eb-n nyújtott teljesítménye elmaradt a várakozásoktól.

„Az Eb-n többet is hibáztam, hatodik lettem és ez nem tölthetett el elégedettséggel. Éppen azért a vébén nem tudtam, hogy mire számítsak magamtól, de természetesen igyekeztem a legjobbamat nyújtani. Nagyszerű érzés, hogy világbajnoknak mondhatom magam, még egy kicsit hihetetlenül hangzik.”

A sokra hivatott fiatal a vb után nyaralni ment és igyekszik feltöltődni a következő idény kezdetére.

Jól fog esni egy kis pihenés, de a siker még motiváltabbá tett, ezért már most is szívesen mennék edzésre.

(Kiemelt képünkön: Kántor Benedek Forrás: UIPM)