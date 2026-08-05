Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: vereség a nyolcaddöntőben az U18-as leány Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.08.05. 14:59
null
Címkék
U18-as leányválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
Bár 15 ponttal vezetett is a meccsen, végül a szoros végjátékban vereséget szenvedett a magyar válogatott az olaszoktól a stockholmi U18-as leány kosárlabda Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében.

Azok után, hogy csoportjából a második helyen jutott tovább az U18-as leány kosárlabda-válogatott a svédországi Eb-n, szerdán kora délután a nyolcaddöntő következett az olaszok ellen.

Laczka Miklós együttese remekül kezdett, az első negyed után 22–16-ra vezetett, majd a félidőre 39–25-re lépett el. A nagyszünetet követően az olaszok közelebb jöttek, de a harmadik tíz perc után még továbbra is az előny a mieinknél volt (48–38). Azonban jött a negyedik felvonás, amelyben válogatottunk nagyon visszaesett támadásban és védekezésben is, ezt kihasználva az olaszok fordítani tudtak, és

a kiélezett végjáték után a magyar csapat végül 61–59-re alulmaradt a legjobb 16 között.

A mezőny legjobbjaként Josepovits Kinga 19 ponttal és 14 lepattanóval zárt.

Folytatás csütörtökön a 9-16. helyért a spanyol-horvát párharc vesztese ellen.

U18-AS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, STOCKHOLM (SVÉDORSZÁG)
Nyolcaddöntő
Magyarország–Olaszország 59–61 (22–16, 17–9, 9–13, 11–23)
A részletes statisztika ITT megtekinthető.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)

U18-as leányválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Evezés: csütörtökön kezdődik az U19-es világbajnokság

Utánpótlássport
7 órája

Kézi: a legjobb nyolc között az U18-as fiú Eb-n a magyar válogatott

Utánpótlássport
19 órája

Tenisz: döntőbe jutottak az U18-as magyar lányok a csapat Eb-n

Utánpótlássport
22 órája

Kézilabda: negyeddöntős a magyar válogatott az U18-as leány-vb-n

Utánpótlássport
23 órája

Vízilabda: a második meccsüket is simán megnyerték az U16-os fiúk a vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 14:34

Atlétika: szerdán rajtol az U20-as világbajnokság Oregonban

Utánpótlássport
Tegnap, 9:05

Kézilabda: tízzel nyertek a portugálok ellen az U18-as fiúk az Eb-n

Utánpótlássport
2026.08.03. 21:12

Kosárlabda: kikapott csehektől az Eb-n az U18-as leányválogatott

Utánpótlássport
2026.08.03. 20:48