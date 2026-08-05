Kosárlabda: vereség a nyolcaddöntőben az U18-as leány Eb-n

Azok után, hogy csoportjából a második helyen jutott tovább az U18-as leány kosárlabda-válogatott a svédországi Eb-n, szerdán kora délután a nyolcaddöntő következett az olaszok ellen.

Laczka Miklós együttese remekül kezdett, az első negyed után 22–16-ra vezetett, majd a félidőre 39–25-re lépett el. A nagyszünetet követően az olaszok közelebb jöttek, de a harmadik tíz perc után még továbbra is az előny a mieinknél volt (48–38). Azonban jött a negyedik felvonás, amelyben válogatottunk nagyon visszaesett támadásban és védekezésben is, ezt kihasználva az olaszok fordítani tudtak, és

a kiélezett végjáték után a magyar csapat végül 61–59-re alulmaradt a legjobb 16 között.

A mezőny legjobbjaként Josepovits Kinga 19 ponttal és 14 lepattanóval zárt.

Folytatás csütörtökön a 9-16. helyért a spanyol-horvát párharc vesztese ellen.

U18-AS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, STOCKHOLM (SVÉDORSZÁG)

Nyolcaddöntő

Magyarország–Olaszország 59–61 (22–16, 17–9, 9–13, 11–23)

A részletes statisztika NyolcaddöntőA részletes statisztika ITT megtekinthető.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)