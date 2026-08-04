Nemzeti Sportrádió

Tenisz: döntőbe jutottak az U18-as magyar lányok a csapat Eb-n

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2026.08.04. 18:25
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Az U18-as leány teniszválogatott a svédek legyőzésével döntőbe jutott a csapat Európa-bajnokság franciaországi nyolcas döntőjében. Az U16-os fiúk a bronzéremért jászhatnak majd a spanyolok ellen elveszített elődöntő után.

A Gulyás István szövetségi edző vezette U18-as leányválogatottban a svédek ellen Beviz Lujza 6:2, 6:2-es vereséggel indított, Kálmán Luca viszont szett- és breakhátrányból fordítva nyert, jöhetett a párosmeccs.

Azt Kálmán Luca és Mihálka Anna kettőse 6:2, 2:6, 10–4-re nyerte meg, így

a magyar csapat 2–1-gyel legyőzte a skandináv riválist, szerdán pedig a szerb–cseh párharcból továbbjutó válogatottal találkozik a döntőben.

Mindeközben az U16-os fiúcsapat a bronzéremért játszhat az Eb-döntőben, miután nem sikerült az újabb bravúr a spanyol válogatott ellen a Nagy Zoltán vezette együttesnek az elődöntőben Franciaországban. Az egyéni meccsek során Fazekas Vencel és Mokán István Damján is kikapott, és a tét nélküli párosban is a spanyol fiúk arattak sikert a Fazekas, Jóny kettős ellen. A magyarok így szerdán a harmadik helyért léphetnek pályára az első kiemelt francia csapattal szemben, míg a finálét Csehország és Spanyolország játssza majd.

(Kiemelt kép forrása: MTSZ)

Tenisz utánpótlás utánpótlássport
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