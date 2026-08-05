Evezés: csütörtökön kezdődik az U19-es világbajnokság

Elérkezett az év harmadik korosztályos evezős-világversenye: az U19-es világbajnokságot Bulgáriában, Plovdivban rendezik meg, a viadalon öt magyar sportoló méreti majd meg magát.

A július végén Duisburgban megtartott U23-as vb-n visszafogottan szerepelt a küldöttségünk, a legjobb helyezést Szigeti Ferenc érte el, aki egypárban tizedikként zárt. A májusi U19-es Európa-bajnokság is vegyes érzéseket hagyott, hiszen egy évvel korábban a korosztály kontinensviadalán két ezüstérmet is ünnepelhettek a magyarok, míg most meg kellett elégedniük annyival, hogy bejutottak az A-döntőbe. Egypárban Kup Barnabás tudott tavaly dobogóra állni, idén ötödik lett, a Mezősi Márton, Makai Samu duó is ezt az eredményt hozta (igaz, ők nem Eb-ezüst után).

Bulgáriában mindkét egység újra megméreti magát, illetve ott lesz még a mezőnyben a Szögi Kata, Demkó Janka kétpárevezős hajó is. Az Eb-n Demkó az egypárok között indult, míg Szögi Strochmayer Majával szerepelt kétpárban – utóbbi nem indul a vb-n, a két lány pedig összeül.

„Összesen négy egységünk indul el a világbajnokságon, Mezősi Márton és Demkó Janka duplázni fog, a mix kétpárevezős számban is megméretik magukat a fiatalok – mondja az Utánpótlássportnak Simon Béla szövetségi kapitány. –

Egypárevezősben Barna és kétpárban a lányok kapcsán bízom az A-döntőben,

előbbi sztenderden tudja hozni a jó szintet, utóbbiak is biztatóan szerepelnek. A fiú perorral nehezebb tervezni, bár az Eb-n jól mentek, ők még mindig keresik önmagukat. Barna Dunavarsányban készült, a másik két egység az olasz edzőközpontban tréningezett, remélem ez megdobja a teljesítményüket. Remélem, az U23-as vébéhez képest az U19-esek eseményén több okunk lesz az örömre.”



A plovdivi U19-es evezős-világbajnokságon induló magyar csapat:



Egypárevezős: Kup Barnabás

Kormányos nélküli kettes: Mezősi Márton, Makai Samu

Kétpárevezős: Szögi Kata, Demkó Janka

Mix kétpárevezős: Mezősi Márton, Demkó Janka

(Kiemelt képünkön: Kup Barnabás Forrás: MESZ)