Nemzeti Sportrádió

Evezés: csütörtökön kezdődik az U19-es világbajnokság

N. D. utanpotlassport.huN. D. utanpotlassport.hu
2026.08.05. 09:05
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evezés utánpótlás utánpótlássport
Négy magyar egység méreti meg magát a csütörtökön kezdődő, bulgáriai U19-es evezős-világbajnokságon.

Elérkezett az év harmadik korosztályos evezős-világversenye: az U19-es világbajnokságot Bulgáriában, Plovdivban rendezik meg, a viadalon öt magyar sportoló méreti majd meg magát.

A július végén Duisburgban megtartott U23-as vb-n visszafogottan szerepelt a küldöttségünk, a legjobb helyezést Szigeti Ferenc érte el, aki egypárban tizedikként zárt. A májusi U19-es Európa-bajnokság is vegyes érzéseket hagyott, hiszen egy évvel korábban a korosztály kontinensviadalán két ezüstérmet is ünnepelhettek a magyarok, míg most meg kellett elégedniük annyival, hogy bejutottak az A-döntőbe. Egypárban Kup Barnabás tudott tavaly dobogóra állni, idén ötödik lett, a Mezősi Márton, Makai Samu duó is ezt az eredményt hozta (igaz, ők nem Eb-ezüst után).

Bulgáriában mindkét egység újra megméreti magát, illetve ott lesz még a mezőnyben a Szögi Kata, Demkó Janka kétpárevezős hajó is. Az Eb-n Demkó az egypárok között indult, míg Szögi Strochmayer Majával szerepelt kétpárban – utóbbi nem indul a vb-n, a két lány pedig összeül.

„Összesen négy egységünk indul el a világbajnokságon, Mezősi Márton és Demkó Janka duplázni fog, a mix kétpárevezős számban is megméretik magukat a fiatalok – mondja az Utánpótlássportnak Simon Béla szövetségi kapitány. –

Egypárevezősben Barna és kétpárban a lányok kapcsán bízom az A-döntőben,

előbbi sztenderden tudja hozni a jó szintet, utóbbiak is biztatóan szerepelnek. A fiú perorral nehezebb tervezni, bár az Eb-n jól mentek, ők még mindig keresik önmagukat. Barna Dunavarsányban készült, a másik két egység az olasz edzőközpontban tréningezett, remélem ez megdobja a teljesítményüket. Remélem, az U23-as vébéhez képest az U19-esek eseményén több okunk lesz az örömre.”
 

A plovdivi U19-es evezős-világbajnokságon induló magyar csapat:

Egypárevezős: Kup Barnabás
Kormányos nélküli kettes: Mezősi Márton, Makai Samu
Kétpárevezős: Szögi Kata, Demkó Janka
Mix kétpárevezős: Mezősi Márton, Demkó Janka

(Kiemelt képünkön: Kup Barnabás Forrás: MESZ)

 

 

evezés utánpótlás utánpótlássport
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