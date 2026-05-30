Tenisz: Beviz Lujza rohamléptekben közelíti a top százat a junioroknál

2026.05.30. 09:03
Az elmúlt fél évben nagyjából négyszáz helyet jött előre a junior-világranglistán Beviz Lujza, aki ezzel jelenleg az első számú hazai leány utánpótláskorú teniszező, és ha így folytatja, hamarosan a junior Grand Slam-tornákon is láthatjuk szerepelni.

Nagyszerűen sikerültek az elmúlt hónapok Beviz Lujzának a junior ITF-versenysorozatban. A Tenisz Műhely 16 éves ígérete egyesben már három, párosban egy korosztályos ITF-tornát is nyert 2026-ban, legutóbb az ausztriai St. Pöltenben rendezett J200-as viadalon diadalmaskodott, topszázas játékosokat is legyőzve. Az idei mérlege 31 győztes meccs mellett csupán 6 vereség. Nem is véletlen, hogy

a tavaly decemberben még az 517. helyen álló reménység pillanatnyilag már a 120. helyen áll az U18-as világranglistán,

és ezzel a legjobb magyar leány teniszező a juniorok között.

 – mondta Beviz az Utánpótlássportnak. – Ugyanakkor valahol legbelül éreztem, hogy több van bennem, és megjöhet majd az áttörés, csak türelmesen ki kellett várnom, míg beérik a munka. Összességében azért kicsit saját magamat is sikerült meglepni az elmúlt hónapok sikereivel, de nem elégszem ezzel, megyek tovább, és ezután csak még keményebben és motiváltabban dolgozom. Remekül sikerült a téli alapozásom, összeállt a mozgásom, és közben

Úgy érzem, fejben sokat értem, és ebben segített az is, hogy az év elején sok meccset játszottam és nyertem is, sikerült önbizalomra szert tennem, illetve megérezni, hogyan lehetek igazán eredményes. Hál'istennek egyre jobb a ranglistás helyezésem, így már magasabb kategóriás versenyeken indulhatok, erősebb ellenfelekkel is játszhatok, ami nyilván nagyobb kihívás, de igyekszem felnőni a feladathoz, és lépésről lépésre szerintem sikerülhet is megközelítenem a világelitet." 

Beviz Lujza az első számú hazai junior játékossá lépett elő az elmúlt hónapokban Forrás: Tenisz Műhely

Selmeci Petra tanítványa elmondta,

nagy célja, hogy junior Grand Slam-versenyen szerepelhessen, és reméli, ez akár már az idén összejöhet neki a US Openen.

Ehhez nagyjából a 80. hely környékére kellene felkapaszkodnia a nemzetközi rangsorban. Ugyanakkor érdemes hozzátenni, ha a New York-i részvétel nem is sikerülne neki, ha így folytatja, jövőre – akkor már utolsóéves juniorként – szinte biztosan ott lehetne a GS-tornák mezőnyében.

Mindemellett az idén a nyári U18-as csapat, illetve az őszi U18-as egyéni Európa-bajnokság lesz még kiemelten fontos megméretés számára.

(Kiemelt kép forrása: Tenisz Műhely)

