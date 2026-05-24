Vízilabda: a BVSC-Zugló nyerte a fiú serdülőbajnokságot

2026.05.24. 15:07
A BVSC-Zugló egy góllal jobbnak bizonyult a KSI-nél a serdülő fiú vízilabda-bajnokság döntőjében.

Vasárnap kora délután a BVSC-Zugló Szőnyi úti uszodájában rendezték a fiú serdülő vízilabda-bajnokság döntőjét. A fináléban a házigazda BVSC a KSI együttesével csapott össze.

A Létay Krisztián által irányított zuglóiak az első negyed végén 4–2-re vezettek, majd a második játékrészben tovább növelték előnyüket. 5–2-es BVSC-előnynél azonban magára talált a Horváth Dániel edzette KSI, amely zsinórban hatszor volt eredményes, és a harmadik negyed elején 8–5-re vezetett. A BVSC hosszú gólcsendjét Ofner Ádám törte meg (8–6), a hazaiak ismét lendületbe jöttek, és a harmadik felvonás végén már csak egy gól volt a különbség a felek között, az eredményjelző 10–9-et mutatott a KSI javára.

A negyedik negyedben viszonylag gyors gólváltást követően Nagy Erik centerből lőtt gólja jelentette a BVSC-nek a visszazárkózást (11–11), így 3:18 perc maradt, hogy a csapatok megint egálról indulva eldöntsék a bajnoki cím sorsát. A KSI-ből Kurucz Lázár villant, majd a másik oldalon Ofner használt ki kettős emberelőnyt (12–12). Alig több mint egy perccel a rendes játékidő vége előtt a sportiskolások nagy esélyt szalasztottak el, Tidrenczel Olivér a kapufára lőtte az ötméterest, így a BVSC a hajrában a vezetésért támadhatott. A zuglóiak a csapatkapitány Kormány Olivér ötödik góljának örülhettek fél perccel a végső dudaszó előtt, és miután a KSI utolsó próbálkozása elhalt a blokkon,

a BVSC 13–12-es sikerrel szerezte meg a serdülőbajnoki címet. Ebben a korosztályban a BVSC legutóbb 2011-ben ünnepelhetett aranyérmet.

A BVSC csapatkapitánya, Kormány Olivér öt gólt lőtt a döntőben Forrás: BVSC-Zugló

A bronzmérkőzésen a Semmelweis OSC 12–9-re nyert a tavalyi bajnok UVSE ellen. Az ötödik helyért az FTC 14–13-re múlta felül a Szentest, a hetedik helyen a Vasas végzett a Szeged 16–13-as legyőzése után.

VÍZILABDA
FIÚ SERDÜLŐBAJNOKSÁG, DÖNTŐ
KSI–BVSC-ZUGLÓ 12–13 (2–4, 4–1, 4–4, 2–4)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.

(Kiemelt kép forrása: BVSC-Zugló)

